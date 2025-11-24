First Dates 24 NOV 2025 - 23:49h.

Un soltero tarotista sorprende a su cita al desvelarle de qué manera contiene su TDH: “He nacido con el don”

Domingo tiene 53 años y llega desde las Palmas de Gran Canaria. Detalla que es calvo y que a la mínima prefiere raparse: "Hasta que me muera". A Carlos Sobera le explica que se dedica a la conducción de autobuses, y tras esto, el presentador quiere conocer cuánto tiempo lleva soltero. Ante esto, Domingo confiesa que lleva ya dos o tres años sin encontrar a alguien.

Asegura que en el trabajo podría haber mantenido algo con alguien, sin embargo, detalla que "donde está la olla no pongas la...". Él ya tuvo una relación y lo pasó muy mal confiesa. Esta noche espera alguien con una gran compatibilidad, quiere que sea una persona femenina y que "pise fuerte". Su cita es Ana, una camarera de 46 años que llega desde Tenerife para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Confiesa que es una persona con mucho carácter porque de vez en cuando "me salta el botón". Su filosofía de vida es vivir la vida y aprovechar todo al máximo porque "la vida es un segundo".

Desde la barra del restaurante la pareja se presenta y a Domingo le encanta porque "es como lo que yo buscaba", sin embargo, a ella le parece que su vestimenta es "demasiado clásica". Tras esto, Carlos Sobera les acompaña hasta la mesa donde pueden descubrir si están hechos el uno para el otro o si, sin embargo, están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, la pareja comienza a conocerse y el soltero le explica que lleva toda su vida viviendo en las Palmas, al igual que toda su familia. Sobre los hijos, él le explica que tiene dos hijas, por la parte de ella le detalla que tiene tres niños. En este momento, Domingo le interrumpe para lanzarle el mejor de los halagos: "Qué bonita sonrisa tienes, se te ilumina la cara".

Por otro lado, la pareja ha hablado sobre sus edades. Ella le cuenta que tiene 46 y en este momento, él confiesa sentirse avergonzado por pronunciar la suya. Al decírselo, la soltera de primeras le comenta que "no estás tan mal", sin embargo, no ha podido evitar explicar al programa cuál ha sido su reacción al conocer los años de su cita: "Me parece más mayor de lo que esperaba".

La cena continúa y hablan sobre lo que necesitan en una pareja, ambos coinciden en que necesitan cariño. En este momento, los solteros hablan sobre su apetito sexual. A él le encanta que sea correspondido y a ella le gusta mucho "jugar". Además, ella se declara bastante activa: "Me gusta hacerlo cada día, como si son 8". Ante esto, él se emociona y explica al programa que "esto no me lo esperaba".