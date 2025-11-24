'First Dates' | Programa completo, en vídeo (24/11/2025)

First Dates 24 NOV 2025 - 23:52h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 24 de noviembre del 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: no te lo pierdas

Compartir







Manuel es vidente y tiene un mal augurio respecto a su cita con Fran. ¿Estará en lo cierto? Janet no siente el match al conocer a Tainer, pero este colombiano sabrosón se ha propuesto seducirla. Nicasio y Marías viven felices en el campo entre animales, pero a ambos les hace falta algo más de compañía humana.