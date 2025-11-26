First Dates 26 NOV 2025 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de José y Sara en 'First Dates'

Una soltera en silla de ruedas sorprende a su cita de 'First Dates' al desvelarle su profesión: "Me he quedado anonadado"

Compartir







José tiene 43 años y a la hora de ligar con una mujer para él es importantísimo sentirse deseado. Llega a 'First Dates' con ganas de conocer a una persona especial, aunque asegura que en el amor está un poco perdido: "Soy muy mala pareja, como novio soy muy complicado". A pesar de esto a sus parejas solo les pide un requisito: "Pido una relación que no atente contra paz mental".

Al poco de entrar al restaurante, el soltero le contaba a Carlos Sobera que durante muchos años estuvo siendo estríper de manera profesional. Ante esta declaración, el presentador le preguntaba cómo se tomaban sus relaciones pasadas este trabajo y él respondía: "Ha habido de todo, es complicado. Ganaba mil euros en tres días era un business", aseguraba José.

El soltero cenará con Sara, una DJ y cantante de 45 años de origen italiano. Al ver a José, la soltera se ha quedado fascinada con su aspecto físico: "Me parece guapo. Es perfecto". Por su parte, él también ha tenido una buena primera impresión de su cita: "Me pareció súper guapa, atractiva y con un estilo bastante bueno". Los dos hablaban sobre sus trabajos y José le contaba que en el pasado se había dedicado a hacer estriptis, algo que a ella no le extrañaba: "Tiene cuerpo de estríper".

El soltero sube la temperatura de la cita con un estriptis

Una vez hubo terminado la cena, los solteros se trasladaban a una sala íntima y, aprovechando la intimidad del lugar, José aceptaba hacerle un show privado a Sara aunque sin quitarse la camiseta: "No es el momento". Acompañado por una música de lo más sensual, el soltero recordaba sus antiguos tiempos como estríper mientras bailaba para su cita, quien no se cortaba nada en tocarlo: "Tiene el cuerpo duro", aseguraba la soltera.

En el momento de la decisión final, ambos lo han tenido muy claro. "Sí, me gustaría para conocerlo y así toco más el pecho", confesaba una divertida Sara que se había quedado con ganas de más después del sensual baile de su acompañante. Por su parte, José respondía de inmediato a la pregunta de si quería una segunda cita con la soltera: "Por su puesto que me gustaría". Tras esto, ambos abandonaban el restaurante yéndose a tomar una última copa juntos.