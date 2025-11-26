Una soltera en silla de ruedas sorprende a su cita de 'First Dates' al desvelarle su profesión: "Me he quedado anonadado"
Virginia, de 27 años, llega al restaurante de 'First Dates' con muchas ganas de volver a enamorarse y poder compartir la vida con alguien. Lleva prácticamente toda su vida en silla de ruedas: "Nací con espina bífida", explicaba. La soltera siente que esta circunstancia ha hecho que se retraiga en el amor: "He sufrido mucho rechazo y eso ha forjado mi carácter de ser más tímida". Aunque ha tenido alguna relación, ninguna le ha resultado y viene al programa a probar suerte.
Cenará con Luisma, de 34 años y futuro opositor. La primera impresión de Virginia al ver a su cita no ha sido positiva: "No me ha resultado atractivo. No es el tipo de chico con el que estaría o me fijaría", confesaba la soltera. Algo que parecía no mejorar a medida que avanzaba la cita: "Es un poco parado para mi forma de ser. No veo que sea una persona que me pueda seguir el ritmo".
El soltero alucina con la profesión de su cita
A la hora de hablar sobre sus aficiones, Luisma le contaba a Virginia que es un escritor aficionado y que ha publicado relatos cortos sobre el final de la infancia: "Tuve una infancia difícil en el colegio e instituto. Siempre fui la burla del grupo de clase". Tras esto, la soltera le contaba a su cita cuál era su gran pasión y profesión: "Hago deporte. Compito a nivel nacional e internacional en slalom en silla manual. Soy campeona de España y subcampeona del mundo".
La profesión y afición de Virginia, dejaba a Luisma totalmente sorprendido e inspirado por los logros de su cita decía: "A primera vista podría haber parecido que una persona con discapacidad no tuviera ese ritmo de vida que tiene ella... Se nota ha sido mujer que ha luchado, peleado y se ha hecho a si misma. Me ha abierto la mente y la he visto como una persona completa sin discapacidad ", declaraba el soltero con fascinación.
La decisión final de los solteros
Mientras que Luisma parecía cada vez más interesado y maravillado con su cita, sobre todo, tras conocer que era deportista profesional, ella no parecía mostrar el mismo interés en él: "Le veo con poca experiencia en el amor y quizás en general con poca experiencia en la vida”, aseguraba Virginia antes de tomar la decisión final.
El primero en responder si aceptaba una segunda cita era Luisma, quien lo tenía bastante claro: "Sí porque me has parecido una persona muy interesante, valiente, fuerte y creo que hay mucho que rascar ahí". Por su parte, Virginia contestaba con total sinceridad: "No. Lo veo más como una amistad que relación amorosa. No por nada sino que creo nuestras formas de ser son diferentes y nuestros estilos de vida distintos", declaraba la soltera antes de abandonar el restaurante.