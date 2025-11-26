First Dates 26 NOV 2025 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de Ángel y Sandra en 'First Dates'

Carlos Sobera queda impactado por la mirada de un soltero de First Dates: “Vas a dejar a tu cita turulata”

Compartir







Carlos Sobera recibe en el restaurante de 'First Dates' a Ángel, un DJ y tatuador de 30 años. El soltero asegura ser muy moderno en todo menos en las relaciones: "Soy bastante tradicional". Para él es muy importante la religión: "He perdido la fe y la esperanza en muchas cosa. Lo único en lo que me queda por tener fe es en Dios". En el amor, busca una persona bonita y buena: "Quiero un ser de luz".

Su cita será Sandra, de 23 años y que se define como una "goti-choni-emo": "No tengo un estilo predeterminado". Nada más verse, tanto Ángel como Sandra, ambos con un estilo moderno y llenos de tatuajes, han tenido una buena impresión el uno del otro. "Me ha gustado que sea de mi rollo", aseguraba el soltero.

Los solteros no tenían en común solo los tatuajes, sino que, además, los dos confesaban que en estos momentos se encuentran sin empleo. "Ahora mismo soy nini", le explicaba Sandra a su cita antes de descubrir que este actualmente se encontraba también desempleado. "Cuando me ha dicho que también era nini bueno... lo suyo es peor que tiene 30 años", declaraba la soltera ante las cámaras del programa.

El soltero espanta a su cita al confesarle que es católico

Mientras hablaban sobre sus tatuajes, Ángel le contaba a Sandra que tiene tatuada una cruz de Dios en el pecho, algo que hacía que la soltera le preguntase por sus creencias. "Creo en Dios. No suelo ir a la iglesia, pero creo. Tienes que tener esperanza y fe en algo", le aseguraba el soltero a su cita quien, con cara de sorpresa, confesaba: "Yo no creo en nada en Jesucristo. Tengo otras espiritualidades, pero esa no". Y es que la soltera dice ser "un poco bruja y satánica": "¿Cómo le digo a este chico que cree en Dios que tiro un poco más para lo satánico? Me va a mirar fatal".

A la hora de hablar sobre sexo, los solteros también han chocado al darse cuenta de que a ambos les gusta tener el mismo rol sexual: los dos son personas activas. "Vamos fatal. Los tíos activos no me gustan", comentaba Sandra después de que Ángel le dijese que no es nada pasivo en la cama y que es extremadamente pasional. Asimismo, el soltero preguntaba a su cita por su orientación sexual de manera clara: "¿Eres bisexual?", y ella se lo afirmaba.

La decisión final de los solteros

En general, la cita de los solteros ha sido buena y tanto él como ella habían estado muy cómodos, pero... ¿habrán pesado sus diferencias a la hora de tomar la decisión final? El primero en contestar si quería una segunda cita era Ángel: "Sí, me mola el rollo. Eres una chica nueva en mi vida y bonita, podríamos pasárnoslo bien", contestaba el soltero.

Sin embargo, en el turno de Sandra, esta rechazaba seguir conociendo a Ángel y le daba los motivos de su decisión: "No hemos conectado en un par de cosas pero me caes bien. Me echa para atrás que creas en Jesucristo, no es broma. Y que los dos somos activos", explicaba la soltera.