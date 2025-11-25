First Dates 25 NOV 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Mathieu y Verónica en 'First Dates

Una soltera de ‘First Dates’ se paraliza al escuchar que la zona erógena de su cita son las axilas: “Sólo faltaría que te las tuviese que chupar”

Mathieu tiene 44 años, es programador informático que llega desde Salou, Tarragona, con ganas de encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Se considera un gran apasionado de la música y de la cocina. Desde la barra del restaurante muestra al presentador que con él trae un violín de la India, un instrumento no habitual, pero que tiene una gran historia cultural y con el que sorprender a su cita.

Asimismo, al presentador le comenta que ha vivido en varios lugares del mundo y de España. En el amor no le ha ido ni bien ni mal, lleva ya un año y medio o dos soltero. Quiere a alguien inteligente con una gran complicidad porque de esta manera se pueden hacer cosas y generar relaciones, asegura. Su cita es Verónica, una profesora de inglés de 47 años que considera que su etapa actual es fluir y tiene ganas de conocer gente para descubrir qué puede surgir. Nada más conocerse, al soltero le ha encantado su cita porque es justo su prototipo y a Verónica le ha sorprendido su amabilidad por ser de Francia.

Mathieu siente un flechazo al descubrir el humor de Verónica: "Se ríe mucho"

Tras esto, Carlos Sobera los acompaña hasta la mesa donde compartirán una bonita velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro o si, en caso contrario, se queda en una bonita amistad.

Ya desde la mesa, la soltera se interesa por cuánto tiempo lleva en España, y él confiesa que ya hace 10 años en los que ha vivido en Barcelona, Sevilla y Valencia. Este dato le resulta interesante a Verónica porque le parece muy enriquecedor para una persona el hecho de viajar. Sobre lo que más les gusta del país, ambos coinciden en el ambiente más animado y soleado, ya que ven en París un lugar triste. Mathieu tras esta conversación ve que es una chica simpática y con un buen humor porque “se ríe mucho”.

Por otro lado, la soltera ha recordado lo que se dice de Francia sobre el romanticismo y Mathieu asegura que es así, al menos comparado con el resto de los países. En este momento, la pareja disfruta de los postres, el francés confiesa que pese a que muchos creen que en su país a todos les gusta el queso, a él no. Para sorpresa, la de Argentina le comenta que allí les gusta tomar queso “mantecoso” con dulce. El soltero lo ve “peculiar” y confiesa que no lo entiende.