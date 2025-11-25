First Dates 25 NOV 2025 - 23:00h.

Impacta a su cita de 'First Dates' tras desvelar qué animal representa su juguete sexual favorito: “¡Lo tengo tatuado!”

Sandra tiene 54 años, es monitora deportiva y camarera; y llega desde la capital dispuesta a encontrar a la persona de su vida en ‘First Dates’. A Carlos Sobera le cuenta que su puesto de camarera es en un centro de intercambio de parejas hasta altas horas de la noche y luego consigue equilibrar ese horario con su otro trabajo. Sobre el amor, sorprende al presentador tras desvelarle que ella nunca se ha enamorado y siempre que conoce a una persona, al poco tiempo se desencanta. Le gustaría encontrar a alguien deportista cuyo brazo esté más fuerte que el suyo: “no lo quiero más blando que el mío, no me gusta”.

Manuel es su cita de esta noche, tiene 64 años y es cocinero. Asegura que le gusta cuidarse y se considera coqueto, le gusta pintarse las uñas de las manos y los pies. En el primer momento en el que se han visto, a Sandra no le ha agradado mucho, ya que le ha visto demasiado bajito; en cambio Manu la ve muy guapa, elegante y sexy. Sus primeras conversaciones hablan sobre los entrenamientos en el gimnasio, momento en el que ella le ha hablado de sus clases colectivas.

Mientras la pareja descubre la carta del restaurante, la soltera le comenta que estuvo en una competición fitness, algo que ha sorprendido a Manu encarecidamente. Sin embargo, Sandra confiesa que no lo volvería a hacer porque cree que, en lugar del físico muscular, se fijan en el resto: “Parece que lo que califican es un concurso de Miss”.

La reacción de Sandra al descubrir que su cita es seguidor del Atlético: "Tienes cara"

Por otro lado, ambos han hablado sobre el aguante de la soltera para mantener ambos trabajos por la complejidad de sus horarios. Sin embargo, Sandra ha confesado al programa que en ningún momento quiere contarle a su cita de qué es el pub en el que trabaja por las noches ya que solo ve a su cita como un futuro amigo.

Después, Sandra le comenta que como buena colombiana disfruta del baile, pero le cuesta encontrar a alguien que le siga el ritmo. En este momento, la pareja ha hablado sobre sus músicas favoritas, aunque coinciden en el rock, mientras que a él le gusta ir a conciertos a ella no. La soltera, después de esta conversación explica al equipo del programa que, sexualmente no le provoca nada.

Por otro lado, la pareja de solteros comienza a hablar sobre si les gusta le fútbol y él le cuenta que es seguidor del Atlético de Madrid, a lo que ella sin dudarlo dos veces responde: “Me lo imaginé, tienes cara”. Manu confiesa que como colchonero le da igual que otras personas sean de otros equipos. Tras esto, la pareja detalla cuáles son sus zonas erógenas. El soltero sorprende a Sandra cuando le cuenta que las suyas son las cosquillas en las axilas y los masajes en los pies, a lo que ella asustada confiesa que “sólo faltaría que le tuviese que chupar las axilas”