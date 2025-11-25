First Dates 25 NOV 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Robledo y Cynthia en 'First Dates'

Robledo tiene 39 años y es operario metalúrgico. Llega desde Villarrobledo, Albacete para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Tiene muchas aficiones como evaluar la economía y analizar todo lo referido a la informática. Le gustaría encontrar un mejor amigo y confidente, le da una mayor importancia a la complicidad; confiesa a Carlos Sobera. Tras esto, el presentador interrumpe la conversación para comentar que tiene una mirada inquietante con la que va a dejar a su cita “turulata”. Asimismo, el presentador comenta que “pestañeas poco. Controla la fuerza que hay en tu mirada”.

Su cita es Cynthia, una soltera de 35 años cuyo trabajo es ser maquilladora y gestora. Le encanta cuidar a la persona, tener detalles y cumplir con la felicidad de su pareja. De primeras, a Robledo le ha gustado físicamente y a ella una persona inteligente porque “tiene cierta cultura”, asegura.

Cynthia confiesa a su cita cómo concibe los animales: "No voy a tocar un cadáver"

Después, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde compartir una bonita velada y que descubran si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, solo pueden ser amigos. Ya desde la mesa, Cynthia confiesa que es vegetariana y que lleva varios años queriendo ser vegana; considera que a veces cuando otras personas conocen este detalle les echa para atrás. Sin embargo, para Roberto no: “Las personas pueden comer lo que les da la gana”. Además, sobre este tema, la soltera le deja claro que nunca podrá cocinar un animal: “No voy a tocar un cadáver”.

Por otro lado, sobre los hijos, ambos coinciden en que no es una de sus prioridades y asimismo tienen mascotas. Mientras ella hace constantes preguntas, momentáneamente ella interrumpe la conversación para recalcar que es la que encamina la conversación todo el rato. No duda en decírselo y lanzar un zasca: “Hago muchas preguntas, pero es que veo que tú no…”