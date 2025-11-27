La primera impresión de los solteros ha sido buena pero, ¿pensarán lo mismo cuando bailen en el reservado?

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Josep, un hombre de 88 años que siempre va con sus botines, motivo por el cual su grupo de "bailongos" le llaman como 'el chulín'. Y es que uno de sus hobbies es el baile pero asegura que "hay que tener fondo para bailar rock n' roll y mambos bien bailados". También le encanta el gimnasio y sus músculos lo demuestran pues el tríceps, "que a todo el mundo le baila", él lo tiene "perfecto".

En el amor se define como una persona fiel, un caballero de aquellos años "como hay que ser" al que le gusta retirar la silla y pagar la cuenta. Le atraen las personas elegantes, que tengan "buen tipo" y que sepan bailar, ¿será esa su cita de esta noche?

Encarna es una mujer de 79 años que no le gusta alabarse a sí misma. Sin embargo, no puede negar que los hombres se giran cuando le ven pasar por la calle. También asegura que le salen muchos pretendientes pero, o están casados, o no le gustan. "Estoy soltera porque me da la gana", concluye.

Al ver a Josep, señala que es "un hombre que está muy bien". El soltero opina que es "elegante" y que "está muy bonita". Las primeras impresiones han sido buenas aunque, ¿pensarán lo mismo cuando les toque bailar?

Los múltiples zascas de la soltera a su cita

En un reservado la música suena y los solteros se mueven a su son. Sin embargo, Josep se ve en la obligación de aflojar porque "Encarna no me podía seguir". Algo que ha notado la soltera pues su cita le ha soltado "como diciendo 'Tú no sabes bailar'".

En su solo, el soltero ha hecho "su meneito" ante los incrédulos ojos de su cita, quien en un alarde de sinceridad le confiesa: "Tú no bailas, tú tiemblas". "Parece un zombie", asegura en su momento a solas con la cámara.

Cuando la música termina, ambos se sientan en el sofá ante el quejido de Josep. "Estás mayor porque hombre, bailarín, bailarín... No eres. Porque a mí me coge un hombre que sepa bailar y disfruto como una loca", le confiesa la soltera. Una afirmación que duele a su cita: "Me ha hecho mucho daño". "¿Para qué voy a andar con rodeos si me ha soltado?, que eso es feísimo. Ya por cortesía, tenía que haber bailado", apunta a solas Encarna.