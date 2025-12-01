First Dates 01 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Brooks y Carmen en 'First Dates'

Brooks tiene 19 años, es estudiante de derecho y llega desde Cuenca para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Hace años quería ser arqueólogo, sin embargo, al ver que las salidas eran nulas optó por ser Policía Nacional o Inspector, ya que siempre le gustó la serie de mentes criminales. Sus aficiones son ir al gimnasio porque siempre le ha encantado cuidarse y ahora ha cogido el hábito de leer; sus libros favoritos son los que engloban la literatura básica.

Entre risas comenta que tiene la crisis de los 19 y que como no tiene suficiente dinero para comprarse un coche, opta por leer. Le gustaría una persona “rara” en cuanto a personalidad, que le gusten cosas inusuales.

Su cita es Carmen, una estudiante de TCAE que llega desde Sevilla definiéndose como una moderna folclórica y diva virtual. Desde la mesa del restaurante la pareja se presenta y la soltera es incapaz de no reaccionar ante la belleza de su cita: “Se me ha hecho la zona gaseosa. Desde chica me han gustado los negros y así he sido siempre”. Sin embargo, para Brooks aunque no es su prototipo está dispuesto a conocerla.

Carmen, sobre su cita: "Me da morbo un policía negro"

Después de contarse el uno al otro de dónde son, Carlos Sobera les interrumpe para acercarles hasta la mesa dónde van a poder conocerse más a fondo. En la cena, la pareja comenta qué estudia cada uno y Brooks no ha dudado en expresarle su gran pasión por los crímenes y a Carmen le ha dado “morbo” por tener un futuro policía negro.

Por otro lado, el soltero ha preguntado a su cita si le gusta el deporte, ya que él le da importancia al cuidado personal porque le agradan las chicas fitness. Sin embargo, ella le aclara que, en lugar de ir a un gimnasio, prefiere ver películas. Este dato le ha echado para atrás. Tras esto, el de Cuenca se lanzaba a preguntarle a su cita si le gusta el fútbol y de qué equipo es, a lo que ella le responde que “seguro que tú eres del Barça o del Madrid. Yo soy del Sevilla".

Después, la soltera confiesa que su cita es algo parada porque ella tiene mucha energía; sin embargo, él en esta conversación cree que su personalidad tan vital proviene de ser andaluza. La soltera tiene claro que es su personalidad y no por ser de Sevilla. Sobre anteriores relaciones, ella le cuenta que no ha tenido relaciones, simplemente se ha besado con varias personas. Él le explica que pese a que liga varias veces, prefiere conocer a la persona antes que hacer nada más allá.