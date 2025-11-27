First Dates 27 NOV 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Lara y Sven en 'First Dates'

Lara tiene 21 años, es administrativa y llega desde Logroño, La Rioja para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. La soltera explica que sus hobbies favoritos son las compras porque “para eso trabajo”, le gusta ir sola para que nadie le molesta. En el amor busca un chico que sea “pijo, pero del rollo”, con camisa, pantalones de lino.

Su cita es Sven, un socorrista de 25 años que llega desde Tenerife con ganas de conocer a su cita de esta noche. Sus amigos piensan que es un chico que no rompe un plato, pero cuando está en la intimidad con su pareja le sale su lado “más salvaje”.

La primera reacción de Lara es ponerse bastante nerviosa, algo que refleja que le ha gustado y Sven, sin decir si ha sentido lo mismo, confiesa que ha notado que a ella le ha gustado bastante.

En primer lugar, los solteros explican de dónde son. Él le cuenta que es alemán pero que se ha criado en Tenerife y ella le detalla que viene desde Logroño. De nuevo, Sven asegura al programa lo mucho que le ha gustado a Lara: “Cualquier cosa que yo decía, que no fuese muy gracioso se reía extremadamente”.

La pareja continúa la conversación y proceden a encaminarla sobre lo que les gusta hacer en sus tiempos libres; mientras que a Lara le encanta ir de tiendas, Sven la sorprende con que él es todo lo contrario y tiene únicamente seis outfits.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde compartirán una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro o si por el contrario, de ellos sólo sale una bonita amistad.

Lara siente flechazo con Sven: "Los chicos que busco son así, formalito, pero pícaros"

Ya desde la mesa, Sven le comenta que parece latina por el color de su piel y ella le comenta que es bastante moreno para ser alemán. En este momento, el soltero deja atrás su faceta de parecer que no ha roto un plato para lanzar una tremenda indirecta a Lara y comunicarle cómo es cuando la cosa se pone “seria”: “Hay algo que sí tengo moreno”; a lo que ella responde: “Vas directo eh”.

Después de esto, la soltera confiesa al programa que es el tipo de soltero que estaba buscando: “Los chicos que busco son muy así, que sea formalito pero con ese tono de picardía”. Ella le comenta que es buena niña, pero él no acaba de creerla: “Tienes pinta de traviesa”.

Después de una cena con mucha química, risas e indirectas, la pareja se desplaza hasta una sala más íntima para poder conocerse mejor. Con los sobres de ‘First Dates’ en mano, el soltero abre la primera que pide que le de a su cita un beso apasionado y, pese a que ella en la primera cita no se “morrea” con nadie, confiesa que él se lo ha ganado.

Lara cierra los ojos y Sven se lo da en el cuello; algo que ha dejado un poco en shock a la soltera. Sin embargo, sin dudarlo ni dos segundos, ella le agarraba del cuello para plantarle ese ansiado beso de película. Sven, muy sorprendido explica que ”yo le di un beso normal y ella me succionó, casi se llevó mi cabeza”.