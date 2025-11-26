Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (26/11/2025)

P2224 - Segundo es chingarte, lo primero es Dios
Segundo es chingarte, lo primero es Dios

Sandra se define como "goti-choni-emo", y el tatuado Ángel le encaja bastante en su prototipo de hombre, pero no comulga con su fe. Virginia, campeona de slalom en silla de ruedas, conoce a Luisma, un chico algo tímido. Jose y Sara, por su parte, admiten que no tienen demasiados problemas para ligar y esta cita es un nuevo desafío que están felices de asumir.

