First Dates 03 DIC 2025 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Ángel y Raquel

Un soltero de 'First Dates' decepciona a su cita con su beso: "Le enseñaría a meter más lengua"

Ángel tiene 80 años, pero a pesar de su edad asegura encontrarse como una rosa: "Tengo unos análisis perfectos". Viene a 'First Dates' con la intención de buscar una pareja, a ser posible, estable. "Tíos como yo hay pocos porque el que es guapo es gay, el que está bien esta casado, el otro tiene pareja...", aseguraba el soltero antes de conocer a su cita.

Cenará con Raquel, agente inmobiliaria y con una edad que se niega a confesar: "No quiero que se enteren en mi pueblo. Son unos cotillas todos". Al verla, Ángel se ha sentido atraído por ella: "Es guapa". Sin embargo, la soltera no le prestaba nada de atención e iba directa a saludar con mucho entusiasmo a Matías Roure:

"¡Guapetón! Te veo hasta bailando", le decía Raquel al camarero del programa mientras le daba cariñosamente la mano. Esta actitud de la soltera, despertaba los celos en su cita: "En lugar de ponerse a hablar conmigo se ha enrollado con el entorno". Al ver que ella continuaba dirigiendo toda su atención a Matías, el soltero decidía intervenir: "Menos mal que te vas porque está ligando contigo ya. Empezamos bien..."

"Me parece un cantamañanas"

La cita entre Ángel y Raquel no empezó con buen pie y, a medida que iban entablando conversación, la cosa iba de mal en peor. Para empezar, a la soltera le echaba totalmente para atrás la edad de su acompañante: "¿Dónde voy yo con uno de 80 años? Me salen de 45 y 50 me voy a enrollar con uno de 80”, comentaba entre risas para las cámaras del programa.

Además, después de conocer la vida amorosa de Ángel, tuvo cuatro parejas y con todas ellas tuvo hijos, y que este asegurase que "le encantan las mujeres", Raquel dejaba claro su nulo interés: "Me parece que es un cantamañanas, y ahora, que llevará un tiempo que no se come una rosca, está el hombre deseando”.

A la hora de hablar sobre sexo, se producía un momento de tensión entre los solteros cuando Ángel le decía a Raquel que a nivel sexual era muy "reprimida". Una afirmación que a ella le sentaba fatal y rápidamente respondía: "No, lo que tenga que hablar y hacer lo haré con la persona que a mi me apetezca y me interese. De reprimida nada me gusta la cama más que a un tonto, pero me gusta con el señor que me gusta".

La decisión final de los solteros

En el momento de la decisión final, Ángel era el primero en responder a si le gustaría una segunda cita con Raquel: "Sí, es muy agradable, me gusta y creo que podríamos congeniar". Tras esto, la soltera que lo tuvo claro casi desde el principio daba su respuesta: "No, no quería una persona tan de tu edad... quería a alguien un poco más joven".