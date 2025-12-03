Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates

Un soltero de 'First Dates' decepciona a su cita con su beso: "Le enseñaría a meter más lengua"

Un soltero de 'First Dates' decepciona a su cita con su beso: "Le enseñaría a meter más lengua"
La decepción de un soltero ante el beso de su citacuatro.com
Compartir

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Yurell, un joven de 25 años que se define como un "chico queer". Actualmente vive en una caravana a la que llama 'La mariconeta'. En el amor, después de haber pasado por varias relaciones tóxicas y haber escrito un libro sobre ello, tiene muy claro lo que no quiere, aunque no se cierra a nada ni a nadie: "Me apunto a un bombardeo"

Cenará con Gabi, de 24 años y recepcionista. El soltero no ha tenido muy buenas experiencias con los chicos y asegura que una de las principales razones de ello es su manera de vestir: "Se sienten inseguros por la manera en la que me visto o expreso. Todo el espacio que ocupo les hace sentir inseguros", aseguraba.

PUEDE INTERESARTE

Aunque, para Yurell la forma de vestir de su cita no ha supuesto ningún problema: "Me ha sorprendido su manera de vestir no me lo esperaba, pero muy guay porque es algo que no estas acostumbrado a ver". En el comienzo de la cita, ambos hablaban sobre sus experiencias amorosas y Gabi lanzaba un comentario que hacía reír a su cita: "He estado bastante recorrida... recorrida y corrida"

Un soltero decepcionado con el beso de su cita

La cita entre Yurell y Gabi iba de maravilla tanto que, después de hablar sobre sexo y coincidir en que a ambos les gustaría experimentar, los solteros aceptaban ir a una sala privada en la que daban rienda suelta a la pasión que habían estado sintiendo. Yurell no se cortaba y se lanzaba a dar un beso dulce a su acompañante.

PUEDE INTERESARTE

Sin embargo y, a pesar de haber hecho match con él en casi todo desde el principio, el beso resultaba ser algo decepcionante para Gabi: "Le enseñaría a meter un poco más de lengua, ponerle un poco más de pasión a la cosa", explicaba. No obstante, esto no afectaba a la hora de tomar la decisión final.

El primero en responder era Gabi, que no dudaba en aceptar una segunda cita: "Me he encontrado muy bien y muy a gusto", algo con lo que Yurell se mostraba de acuerdo: "Me lo he pasado súper bien". Antes de abandonar el restaurante, Gabi lanzaba una divertida petición a su cita: ¿Me llevas a tu mariconeta?"

Temas