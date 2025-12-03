First Dates 03 DIC 2025 - 22:55h.

¡Momentazo! Un soltero de 'First Dates' se pone a llamar a toda su familia en plena cita: "Lo nuestro ha sido una cita a seis"

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Yurell, un joven de 25 años que se define como un "chico queer". Actualmente vive en una caravana a la que llama 'La mariconeta'. En el amor, después de haber pasado por varias relaciones tóxicas y haber escrito un libro sobre ello, tiene muy claro lo que no quiere, aunque no se cierra a nada ni a nadie: "Me apunto a un bombardeo"

Cenará con Gabi, de 24 años y recepcionista. El soltero no ha tenido muy buenas experiencias con los chicos y asegura que una de las principales razones de ello es su manera de vestir: "Se sienten inseguros por la manera en la que me visto o expreso. Todo el espacio que ocupo les hace sentir inseguros", aseguraba.

Aunque, para Yurell la forma de vestir de su cita no ha supuesto ningún problema: "Me ha sorprendido su manera de vestir no me lo esperaba, pero muy guay porque es algo que no estas acostumbrado a ver". En el comienzo de la cita, ambos hablaban sobre sus experiencias amorosas y Gabi lanzaba un comentario que hacía reír a su cita: "He estado bastante recorrida... recorrida y corrida"

Un soltero decepcionado con el beso de su cita

La cita entre Yurell y Gabi iba de maravilla tanto que, después de hablar sobre sexo y coincidir en que a ambos les gustaría experimentar, los solteros aceptaban ir a una sala privada en la que daban rienda suelta a la pasión que habían estado sintiendo. Yurell no se cortaba y se lanzaba a dar un beso dulce a su acompañante.

Sin embargo y, a pesar de haber hecho match con él en casi todo desde el principio, el beso resultaba ser algo decepcionante para Gabi: "Le enseñaría a meter un poco más de lengua, ponerle un poco más de pasión a la cosa", explicaba. No obstante, esto no afectaba a la hora de tomar la decisión final.

El primero en responder era Gabi, que no dudaba en aceptar una segunda cita: "Me he encontrado muy bien y muy a gusto", algo con lo que Yurell se mostraba de acuerdo: "Me lo he pasado súper bien". Antes de abandonar el restaurante, Gabi lanzaba una divertida petición a su cita: ¿Me llevas a tu mariconeta?"