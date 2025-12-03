First Dates 03 DIC 2025 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Benji y Encarni

Benji, de 53 años, y Ecarni, de 51, tienen algo muy importante en común, a los dos les encanta el humor y viven sacando sonrisas a la gente, pero... ¿es esto suficiente? El soltero es el primero en llegar a 'First Dates': "Mi trabajo es hacer reír", le explicaba a Carlos Sobera nada más entrar. En el amor, no ha tenido suerte y, a pesar de que tenga ganas de "amar y ser amado", no consigue encontrar a la persona ideal para él: "Yo soy medio limón y encuentro media naranja".

Encarni se define como una persona "simpática, sincera y con buen corazón". La soltera se dedica a subir vídeos de comedia en sus redes sociales y busca a una persona que sea igual de cómico que ella. Nada más verse, ambos se han animado con un baile, algo que a él le ha gustado mucho: "Me ha transmitido alegría y buen rollo”.

Sin embargo, físicamente ninguno de los dos ha terminado de convencer al otro. Y es que, aunque Benji ha lanzado varios piropos a su cita, en privado confesaba lo que realmente sintió al verla: "No es mi estilo de chica. Mi estilo es más delgadita, más alta y el pelo más largo". En cuanto a Encarni, la soltera se sentía de manera similar: "No es que sea feo, pero lo he visto dejadillo", aseguraba.

Encarni, muerta de vergüenza por la videollamada del soltero a su familia en plena cita

Cuando parecía que la cita podría encauzarse, debido a que los solteros empezaron a hablar sobre el tema en el que más coinciden (el humor), esta se hundía por completo en el momento en el que Benji cogía su teléfono y decidía hacer una videollamada a su prima a la que cada vez se iban uniendo más miembros de su familia.

El soltero que conversaba alegremente con toda su familia mientras giraba el móvil para presentarles a Encarni. Una situación ante la que ella se mostraba de lo más incómoda: "Lo nuestro ha sido una cita a cuatro, a cinco y a seis. Qué vergüenza", confesaba la soltera más tarde para las cámaras del programa. Además, viendo que Benji no colgaba a sus familiares, la soltera aprovechaba para llamar a un amigo.

Tensión en la decisión final

Tras el momento de las videollamadas, la cita de los solteros no conseguía mejorar y, a la hora de tomar la decisión final, se producía un tenso rifirrafe entre ellos. La primera en responder era Encarni, que se negaba a una segunda cita porque no le había gustado ni la forma de vestir ni el aspecto del soltero. Seguidamente, Benji daba su respuesta: "Tampoco tendría una segunda cita porque no es mi tipo, no es compatible conmigo y no he tenido feeling".

La respuesta del soltero sorprendía a Encarni, ya que el soltero le había dicho en varias ocasiones durante la cita que era muy guapa, y así se lo hacia saber: "Pues bien que me has dicho "qué guapa eres" y te has liado a lanzarme fotos", comentaba molesta la soltera antes de hacerle una petición con cara de pocos amigos: "Ahora, todas las fotos que me has hecho las borras porque las has hecho sin pedirme permiso".