First Dates 02 DIC 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Generosa y José Luis en 'First Dates'

La reacción de un soltero de 'First Dates' al descubrir la infidelidad de su cita: “Jamás lo perdonaría. Para mí es insalvable”

Compartir







Generosa tiene 78 años, es costurera jubilada y llega desde A Coruña para conocer el amor bajo los focos de ‘First Dates’. De primeras, la soltera explica que echa de menos como vivían años atrás porque se comunicaban mucho más de lo que se hace ahora; este motivo viene por los móviles asegura.

Además, de descansar, Generosa le comenta a Carlos Sobera que de lunes a viernes disfrutan de actividades deportivas como pilates, baile latino…Le encantaría encontrar a alguien con el que bailar y disfrutar, un hombre que sea caballeroso, educado, “un señor”. Además, prefiere que sea detallista porque “a todas las mujeres nos encanta algún detallito.

Su cita es José Luis, un empresario “muy detallista” de 83 años que llega desde Vilagarcía, Pontevedra para descubrir si Generosa es su otra mitad. Y como buen romántico, en su entrada al restaurante sorprende a la soltera con un ramo de flores bajo el brazo: “Me gustaría una persona a la que regalarle estos detalles”. La soltera sin pensarlo dos veces confiesa lo mucho que le gusta y asegura que es un detalle muy bonito aun siendo desconocidos. Sin embargo, por sacar una puntillita, a Generosa le falta un poquito de altura en José Luis, pero él la encuentra perfecta para él.

Tras esto, Carlos Sobera les acompaña hasta la mesa donde la pareja puede descubrir si ese feeling tan bonito puede llegar a una relación. Desde el primer momento de la cena, el soltero no ha dudado en pedirle disculpas por sus nervios ante la cita: “A lo mejor no estoy a la altura”. Sin embargo, Generosa le confiesa que no se tiene que preocupar por estar nervioso por que ella también lo está. Tras esto, la pareja cuenta a qué se dedica en este momento de su vida y él le habla de su empresa que se está cerrando este año. Ella no ha dudado en contarle que le encanta hacer deporte todos los días y que así “pasa los días”.

El soltero halaga a Generosa por su belleza: "Eres muy guapa"

Al soltero le agrada mucho que no le guste estar parada y también su belleza, por lo que no ha dudado en expresarle: “Eres muy guapa”. La soltera al escuchar el halago le comenta que a esas edades la belleza ya no está, pero él de nuevo le comenta que “el que tuvo, retuvo”.

Por otro lado, la pareja habla sobre si viven solos y si les gustaría desplazarse a otra ciudad, ambos confiesan que les gusta viajar. Geni se lanza y sin dudarlo le dice que no le importa coger el coche e ir a verle; además, con una bonita sonrisa le comenta a José Luis que “creo que lo que pedí en First Dates es lo que me han puesto”. Además, le recuerda que su detalle le encanta porque es una gran amante de las flores.