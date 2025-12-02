First Dates 02 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Carlos y Cristina en 'First Dates'

Carlos Sobera, paralizado ante la presión de una soltera: "Si no encuentro a la persona, me meto a monja misionera"

Carlos tiene 31 años, es repartidor y llega desde Getafe para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. El soltero confiesa que su lugar ideal para vivir sería Suiza porque es el sitio donde encuentra las mejores libertades sociales, económicas y se busca “cierta armonía en ello”. A Carlos Sobera le cuenta que con su trabajo es capaz de desconectar de él y lo hace con la bicicleta, las finanzas y la política sin polarización, asegura. Le gustan varios movimientos como el de Javier Milei: “Aunque sea de familia obrera, soy libertario y miembro de la Asociación Libertaria Austriaca”.

Sobre su pareja ideal, espera una persona que le guste ser ama de casa, que cocine bien y una buena madre de sus hijos si “quiere tomar esa decisión” y que si quiere trabajar, pues que gane más que él, confiesa. Su cita es Cristina, una asesora legal de 33 años que llega desde Elche, Alicante que desea una pareja estable con la que tener hijos, ser feliz y formar una bonita familia. Además, no le pondría trabas para mudarse a otra ciudad si el cambio es para mejor y buscar allí otro trabajo.

La reacción de Cristina al descubrir a su cita: "Me parece que viste de señor"

Desde la barra del restaurante, la pareja comienza a conocerse y Carlos está encantado al descubrir quién es su cita: “Es perfecta candidata para ser madre de mis hijos”. Sin embargo, de primeras a Cristina no le ha entrado por los ojos, además confiesa que le gusta la gente que se arregla, pero él le parece más mayor y que va vestido de “señor”.

En primer lugar, Carlos le cuenta que ha viajado bastante y que de hecho estuvo un tiempo viviendo en Berlín, ante esto, la soltera no ha dudado en preguntar cuánto tiempo y se ha reído al escuchar que su respuesta es “no llega a 100 días”. Confiesa que irse a vivir sin sus padres no le parece rentable porque no quiere que un alquiler se “coma” la mitad de su sueldo más, por lo que cree que es mejor opción si se va a vivir con su pareja. Sin embargo, la reacción de Cristina es preguntar por su edad por la sorpresa de que siga viviendo con sus padres con 33 años. Además, al propio programa le explica que si el problema realmente es el sueldo, lo mejor es que busque otro trabajo: “Si la vivienda es muy cara búscate otro trabajo, una zona donde sea más económico…me parece raro que con 30 años no necesite su intimidad”.

Por otro lado, el soltero confiesa a Cristina que tiene una personalidad especial al referirse a su ideología política. Al contarle que es libertario y en que consiste con términos más complejos, la soltera le pide que lo cuente de otra manera para poder captarlo mejor, a lo que él responde que “los estados son tan grandes que requieren muchos impuestos. Esto provoca interferencias sociales”, detalla.