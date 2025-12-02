First Dates 02 DIC 2025 - 00:02h.

Descubre al completo la cita de Teresa y Julio en 'First Dates'

Una soltera tiene una reacción burbujeante al descubrir quién es su cita de 'First Dates': "Así he sido siempre"

Teresa tiene 49 años, es codificadora clínica que llega desde Tenerife para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Sus pasiones son el deporte, el baile y se considera ecléctica. Además, ha sorprendido encarecidamente a Carlos Sobera al desvelarle que es tan religiosa que se está planteando meterse a monja misionera porque lleva tres semanas “muy rara”.

El presentador al escuchar esto no da crédito ya que Teresa le ha indicado que su decisión final viene de que ella encuentre aquí el amor de su vida, sino cogerá la llamada de Dios. Su cita es Julio, un técnico de mantenimiento que llega desde Lanzarote para encontrar el amor. Se considera una persona muy especial.Nada más llegar Julio comenta que ante los nervios sólo ha podido dormir dos horas. Al descubrir quién es su cita, asegura que pese a ser una persona guapa, no le concuerda la fisonomía de su cara y explica que él ha estado con varias modelos. Sin embargo, ante ella comenta que "la belleza me ha deslumbrado".

El soltero se sincera con el programa: " "Me parece guapa, pero no lo suficiente"

Tras esto, las gemelas les acerca hasta la mesa donde la pareja descubre si están hechos el uno para el otro. Ya en la mesa, ambos disfrutan hablando sobre lo que buscan en una relación, sin embargo, desde el primer momento, el soltero le ha expresado que tenía miedo por si no le gustaba la cita que le tocaba. Aún así, estas palabras no son las mismas que comenta al programa: "Me parece guapa, pero no lo suficiente". Después, el soltero dejaba completamente sorprendida a su cita al entregarle un regalo con tanta sinceridad: "Tenía una caja de bombones que me costó 6 euros, pero eso te lo ibas a comer rápido".