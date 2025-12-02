First Dates 02 DIC 2025 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Pía y Pablo en 'First Dates'

Pía tiene 30 años y es presentadora de televisión. Nada más llega a ‘First Dates’ su presentación resulta curiosa ya que lo primero que ha desvelado es que dejó a su pareja por su amigo, tras esto se arrepintió porque se dio cuenta que era un impulso por estar a tantas distancias.

Se considera una persona coqueta y quiere una pareja a la que le guste hacer detalles. Por la puerta llega Pablo, un soltero de 27 años que se dedica a la logística y viene desde Suances, Cantabria para conocer a su otra mitad. El soltero se define como el último romántico que queda, un dato con el que puede encajar perfectamente con la soltera.

Desde la barra del restaurante a Pablo le ha encantado físicamente y también su forma de salir. Y no solo eso, el soltero se ve sorprendido por su sonrisa y su mirada porque la ve profunda. Tras esto, Carlos Sobera les acompaña hasta la mesa donde la pareja puede compartir una bonita velada y descubrir si el posible flechazo que ha sentido el soltero es correspondido por Pía.

Ya desde la mesa, la soltera le comenta que lleva varios años disfrutando de viajar y él le confiesa que ha estado en Bélgica, Barcelona, Cantabria y próximamente se va a Cartagena porque quiere ser oficial de puentes en barcos. Este dato sorprende encarecidamente a la soltera porque le parece que es sencillo, le gusta su estilo de vida, pero, no sabe si va en el mismo camino de lo que está buscando. Por otro lado, Pía le cuenta que ha vivido en Argentina, Italia y ahora España, un lugar que le encanta y dónde trabaja de presentadora en un casino.

Pía descubre que Pablo no es lo que está buscando: "Le veo demasiado bueno"

La conversación continúa en esta pareja y él comprende que la pareja que busca Pía es alguien que le siga en su estilo de vida, a lo que ella responde que “quiero que si mañana me voy a otro lado, yo sea la prioridad de la persona”. Y es que la soltera le explica que en una relación le gusta darlo todo y se “apropia” de ella, pero si está lejos de la persona tal vez “busque afecto en otras partes”.

En este momento, el soltero no ha dudado en demostrarle ese romanticismo con el que se ha definido ante el programa. Pese a la multitud de cosas positivas que la soltera encuentra en él cree que es una persona que es “demasiado bueno”.

Por último, Pía le comenta de nuevo que si no concuerda con la persona o no siente lo suficientemente bien es posible que trate de encontrar ese afecto en otras personas, pero que si se lo hacen a ella sería un detonante en la relación. Ante esto, el soltero explica al programa que no le parece bien el hecho de que parezca que ella lo puede hacer: “Jamás perdonaría una infidelidad. Esto me parece insalvable”