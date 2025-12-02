First Dates 02 DIC 2025 - 23:36h.

Descubre al completo la cita de Marcell y Raúl

La tierna reacción de un soltero de 'First Dates'con su cita ante los nervios por conocerla: “A lo mejor no estoy a la altura”

Marcell tiene 28 años y es un empresario florista que llega desde Valladolid en busca del amor y para ello, no hay mejor sitio que el restaurante de 'First Dates'. A Carlos Sobera le comenta que es de Salamanca, pero hace un año se desplaza hasta su ciudad actual para abrir su floristería.

Le gustaría encontrar un chico divertido y "efervescente" Al escuchar este término deja completamente sorprendido a su cita y pronuncia un: "Guau". Tras esto, Sobera se dirige hacia las puertas del programa para dar paso a Raúl, un dependiente y camarero de 35 años que viene desde Madrid para encontrar a su otra mitad.

Después de presentarse ambos solteros, el de la capital dejaba alucinando al equipo del programa con su look tan increíble. Además, desvela un secretillo y es que le encanta ir en falda y no llevar nada de ropa interior y hace un apunte: "No sé porque las mujeres sí lo llevan con lo cómodo que es".

Desde la barra del restaurante, la pareja se conoce y a Marcell le parece que tiene "esa chispa" que necesita. A la inversa, Raúl confiesa que aunque le parezca guapo prefería tener pelo. Por otro lado, Marcell le cuenta que le había traído unas flores, sin embargo, es algo despistado y se han quedado en el tren. Raúl aún así no ha dudado en agradecérselo y entre risas el de Salamanca suelta: "No tienes flores, pero tienes un capullo".

Raúl desvela los motivos por los que se fue de Sevilla: "Era un barrio homófobo"

Tras esto, la pareja se desplaza hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro. Raúl le cuenta que lleva ocho años viviendo en la capital y que su vida siempre es de mucho "sube y baja". Además, le cuenta que Sevilla lo considera demasiado costumbrista y considera que su barrio es "homófobo".

Marcell al escucharle confiesa al programa que "no parece idiota, al menos de momento". Después, la pareja habla sobre sus gustos en la cama y el de Salamanca le explica que tiene doble personalidad, tiene su lado cariñoso, romántico y también el de ser "cerda", asegura entre risas. Por las miradas Marcell confiesa que ve en Raúl que sus actitudes son las mismas: "Había mucha gente que parece un pan sin sal y luego es 'casémonos'.

Asimismo, el que vive en Valladolid explica que no concibe el sexo sin amor, aunque sea una persona que conoce en una noche. Raúl entre risas recuerda esto junto al equipo de 'First Dates' y asegura que es "como yo, un guarro-mántico".