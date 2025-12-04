First Dates 04 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Christian y Mirtha en 'First Dates'

Christian tiene 34 años, es entrenador, tiktoker y opositor, y llega desde Barcelona para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Con motivo de la ‘pijama party’, Carlos Sobera, el equipo del restaurante y los solteros llevan sus mejores galas nocturnas para sorprender a sus citas.

El soltero desvela al presentador que su pijama representa a Cristian Grey y que los vídeos de sus redes sociales son enseñando su “cara bonita”. Carlos se ve sorprendido también por los dientes del soltero, el cual confiesa que “son a base de pagar”, explica. En el amor, explica que siempre le ha ido bien, pero no encuentra a la chica ideal. Tras esto, Sobera le pregunta si utiliza algún arma de seducción, a lo que él responde que usa la picardía y su físico: “Muchas chicas me han rechazado por guapo”.

Busca una chica fiel, un dato que llama la atención del presentador, quién no duda en preguntarle por ello. Christian explica que él lo fue una vez y tiene claro que “no lo quiero ser más, lo pasé muy mal. Por eso me tatué el cuello con Loyalty. Fue una manera de autocastigarme para no volver a hacer semejante barbaridad”. Carlos Sobera sin dar crédito comenta: “¿En serio?"

Mirtha es empresaria y estudiante que llega desde Bilbao para encontrar el amor. Se considera "cachondona, graciosa y divertida". Asegura que no le da vergüenza nada al llegar con su pijama con alas. Le gustaría ser piloto. Después de presentarse, llega al ritmo de la música del restaurante hasta su cita, el cual le parece "guapo, pero bajito".

Mirtha bromea con el futuro trabajo de bombero de Christian: "¿Tienes alguna manguera disponible?"

Ya desde la mesa, la pareja detalla de donde son y el soltero no duda en preguntar de dónde es y si sus ojos son así o lleva lentillas. La conversación continúa y la soltera se ve obligada a interrumpir la cita porque está nerviosa, tal es así, que además de que sus prendas del pijama comiencen a caerse le comenta que "con el único que he tenido citas estos años es con el ginecólogo, nada más".

Por otro lado, el soltero le cuenta que es entrenador personal y que se está preparando para opositor de bombero, a lo que sin pensarlo dos veces, Mirtha comenta: "¿Tienes alguna manguera disponible?", comenta entre risas. Ella le explica que estudia y trabaja, y que tiene tres hijos, algo que ha dejado atónito al soltero. Además, le comenta que le gustaría alguno más para poder tener una niña".