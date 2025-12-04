Lara Guerra 04 DIC 2025 - 23:17h.

Descubre al completo la cita de Silvia y Richard en 'First Dates'

La sorpresa de Carlos Sobera al descubrir el significado del tatuaje en el cuello de un soltero de 'First Dates': "¿En serio?"

Compartir







Silvia, administrativa de 53 años llega desde Barcelona para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Confiesa que le encanta el deporte y hacer actividades como montar a caballo, los quads, el senderismo. Además, confiesa que sabe adaptarse a cualquier situación.

En el amor lleva tres años soltera porque le gusta una persona educada, con saber estar, que sea un “romántico profundo”, con un buen olor…Después de contarle a Carlos Sobera lo que busca en una pareja le hace entrega de una nota que pone: “En mi cama somos tres chicas, tal vez algún día estés tú en ella”. A ‘First Dates’ le cuenta que además de tener una hija humana, tiene hijas perrunas y que son “muy importantes”, parte de su familia. Tras esto, Carlos Sobera le acompaña hasta la mesa para esperar a su cita de la noche.

Por las puertas del restaurante del amor llega Richard, un arquitecto de interiores de 50 años que viene desde Valencia para conocer a su otra mitad. Se considera coqueto y revela al programa que tiene muchos pijamas de satén porque le “encantan”. Con las mujeres confiesa que es tradicional, le gusta conocer a la mujer, no le gusta un “aquí te pillo, aquí te mato. Me gusta una mujer muy femenina”. Sobre sus aficiones, le encanta navegar en su barco.

Richard confiesa que se ha "enamorado" de Silvia

Después, Carlos Sobera le da el sobre de Silvia, quién se ha sorprendido muchísimo ante el mensaje. Desde la mesa abre el sobre y descubre que es ella con sus perritas: “Mía y Prada”. El soltero se ha llevado una alegría al ver que no le esperaban tres mujeres porque “no daba abasto”.

La conversación continúa y cada uno cuenta de donde es. El soltero le explica que aunque actualmente viva en Valencia, él es de París, de una zona donde hay varios castillos y Silvia al escuchar esto no ha podido evitar confesar a Richard su gran pasión por los castillos: “Me encanta revivir la historia”. Sobre sus pasiones, Silvia le cuenta que disfruta yendo en quad y en buggy, y al no esperar esta respuesta, el soltero confiesa a ‘First Dates’ que se ha “enamorado” y que le encanta la persona que le han puesto como cita.

La cita continúa y el soltero comienza a halagarla varias veces, y ella comenta al equipo que él es un “caballero”. Sobre sus gustos musicales, la soltera explica que le encanta Julio Iglesias y que ha estado en cuatro conciertos, Richard no daba crédito porque también es uno de sus cantantes favoritos. Tal es su emoción que le comenta: “Eres increíblemente guapa y simpática”.

Después de finalizar la cita y con un feeling que se palpa en el ambiente, la pareja pasa a otra de las salas del restaurante cuya decoración acompaña el ambiente de 'pijama party'. Al son de 'Me olvidé de vivir' de Julio Iglesias, la canción que han nombrado durante la cena, disfrutan de un bonito baile.

La decisión final de los solteros

Richard y Silvia se enfrentan a su decisión final, y aunque la cita ha sido maravillosa para ambos, los dos solteros tienen que confesar si están dispuestos a seguir conociéndose. Silvia asegura que "por supuesto que sí" porque le ha encantado, "una persona inteligente y con saber estar". Richard sin pensarlo dos veces le daba un beso en los labios como respuesta.