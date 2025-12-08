El detalle que ha frenado en seco la cita de dos solteros en 'First dates': "Lo odio"

First Dates 08 DIC 2025 - 23:10h.

Todo iba viendo en popa hasta que ella ha descubierto algo de él que no le ha encajado: "Ya no vamos bien, eh"

Juan Jesús tiene 55 años, es comercial y llega al restaurante de 'First dates' desde Barcelona. Se define como "una persona intensa" y ha tenido 69 motos en su vida. Ahora busca a una mujer que se convierta en su copiloto en la vida. Nina tiene 56 años, también es de Barcelona. Es viuda, tiene tres y hijos y busca "un hombre divertido" que sea capaz de sacarle una sonrisa.

A Juan Jesús y a Nina no se les quitaba la sonrisa de los labios. Su cita iba viento en popa, hasta que un pequeño detalle lo ha cambiado todo. "¿Eres my perfeccionista?", le ha preguntado Jesús a Nina. "Me gusta el orden, pero sin obsesión", ha contestado ella. Y esa era precisamente la respuesta que él esperaba.

Ha sido entonces cuando Jesús ha comenzado a contarle un poquito más sobre él: "Yo soy un poco el 'antihombre'. Yo sé hacerlo todo. Por circunstancias de la vida he vivido solo mucho tiempo. Y también soy bastante 'antihombre' en el aspecto de que no me gusta la cerveza, no me gusta el café y no me gustan los bares. Yo me fumo un cigarro o dos al día".

Y, al contar que fumaba, todas las alarmas se han encendido en Nina: "¿Tú fumas? Ya no vamos bien, eh". "No nos pongamos exquisitos", le ha sugerido él. Pero ella tiene un motivo de peso para ello y no ha dudado en explicárselo.

"Que fumes... Eso ya no me... Soy asmática, ¿sabes? Por eso odio el tabaco. Porque lo odio", le ha asegurado. Aunque, tal y como estaba yendo la cita, igual había alguna posibilidad de reconducir la situación: "¿Pero puedes llegar a dejarlo? ¿Te lo puedes plantear?", le ha preguntado ella. "Evidentemente. No voy a estar toda la vida con el cigarrito. ¿Cuándo? No lo sé", ha respondido él. "Yo dar un beso a alguien que fuma... No", ha comentado Nina con el equipo del programa.

La decisión final

No obstante, las cosas que tienen en común y la química que ambos han sentido les ha llevado a disfrutar del resto de la cita. Llegado el momento, los dos han coincidido en su decisión final: "Por supuesto que tendría una segunda cita, es una mujer encantadora, agradable, simpática", ha comenzado Juan Jesús. "Yo también tendría una segunda cita, creo que encajamos bien", ha coincidido ella.