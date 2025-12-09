Casa 47, claves del nuevo portal público de alquileres asequibles: todo lo que debes saber

Cristina Montalvo 09 DIC 2025 - 16:02h.

¿Cuántos pisos tendrá Casa 47? ¿Cuándo estarán disponibles y cómo puedo acceder a ellos?

El Gobierno da luz verde este martes a la reconversión de SEPES en Casa 47

Hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una nueva empresa de la vivienda estatal. La han llamado CASA 47, en referencia al artículo 47 de la Constitución que reza "todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada" y "los poderes públicos deben crear las condiciones y normas para que este derecho se cumpla". Así que vamos a ver exactamente en que consiste este organismo y cómo va a funcionar.

Es la entidad estatal sobre la que vertebrará todo el sistema público de vivienda gestionará toda la cadena: adquisición de suelos, planteamiento, construcción, entrega de llaves. Se quiere que ese parque público que ahora está en torno al 2,5 o 3% de las viviendas alcance el 8% llegando -dicen- a niveles europeos y sobre todo, con el objetivo de que ese parque nunca se pueda privatizar.

La cartera de Casa 47 se nutre de nuevas promociones de construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior.

¿De dónde van a salir esas casas?

Casa 47 va promover la construcción ya ha iniciado la licitación de proyectos para 1.600 viviendas va a lanzar una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir inmuebles. Su cartera va a incorporar además viviendas y suelos procedentes de otros ministerios. Y también de la Sareb, del banco malo, de donde se han recuperado ya 40.000 casas y terrenos con capacidad para albergar 55.000 más. Esos serán los activos que esta entidad alquilará.

¿En qué condiciones?

Los contratos podrán durar hasta 75 años con dos etapas: una primera con un contrato de 14 años y luego prórrogas de 7 años si se siguen cumpliendo las condiciones de acceso. Los precios tendrán un tope por comunidades y se calcularán atendiendo a las rentas medias del territorios. Los alquileres no podrán superar el 30% de ese salario medio de la zona.

¿Cualquiera puede solicitarlos?

No, la idea es llegar a ese 60% de la población que tiene ingresos de entre los 16.800 y 63.000 euros anuales. Dice el ministerio que a las rentas inferiores ya se les apoya a través de la vivienda social, y las que cobran más no deben tener problemas para acceder al mercado libre. A partir del año que viene todas promociones disponibles y los requisitos se podrán consultar en un portal online.

¿Cuándo empieza a funcional el portal online?

El portal online de Casa 47 —una especie de 'Idealista 100% público' donde se podrán consultar todas las promociones disponibles— empezará a funcionar a principios de 2026. En esa web se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una. Además, la plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda.