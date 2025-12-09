First Dates 09 DIC 2025 - 23:49h.

Miguel tiene 53 años y llega desde Linares, Jaén para encontrar el amor bajo los focos del mejor restaurante del amor: 'First Dates'. Asegura que su edad impone, pero no se siente para nada así. Le encanta ir al fútbol, conciertos y salir con sus amigos, asegura que se siente un treintañero. A Carlos Sobera le cuenta que es personal sanitario y que disfruta mucho de su trabajo.

En el amor confiesa que no le ha ido del todo bien porque hubo un tiempo en el que sus padres no estaban bien y se dedicaba de pleno a ellos. Al recordar hace cuántos años que no tiene una cita, el soltero detalla que fue con "33 años". Ahora se encuentra dispuesto a encontrar a su persona especial, espera a alguien que tenga la cabeza amueblada y que sea menos tímida que él.

Miguel valora del 1 al 10 la primera sensación que le ha dado su cita: "6,5 o 7"

Su cita es Antonia, una mujer de 52 años que sale por primera vez de Andalucía y lo hace para esta ocasión tan especial; conocer a su posible otra mitad. Desde la barra del restaurante, la soltera le ve "cara de buena persona" y a Miguel parece que también ha tenido buenas sensaciones al descubrir que ella es su cita: "Le daría un 6,5 o 7".

Tras esto, Carlos Sobera les acompaña hasta la mesa donde pueden descubrir si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, solo pueden entablar una bonita amistad. Sobre lo que hacen en sus tiempos libres, el soltero le explica que en unos días se va con sus amigos a Lisboa, ella al escuchar esto, explica al programa que le parece una buena idea y que justo quiere a alguien "que le gustara viajar". Por otro lado, Miguel le cuenta que no le gusta ir a la playa porque al ser blanco de piel suele quemarse aún echándose protección "de 50". Prefiere ir al campo, algo en lo que coincide con su cita.