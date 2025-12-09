First Dates 09 DIC 2025 - 23:15h.

Guillermo tiene 65 años, es recepcionista jubilado y llega desde C.Almanzora, Almería, para encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. El soltero asegura que le gusta ser el líder y no un borrego de nadie. Le gusta aportar sus criterios fundamentados en un buen juicio de las cosas. A Carlos Sobera le cuenta que estuvo viviendo en Alemania, pero que desde su jubilación se encuentra en Almería.

Al programa le desvela que hace un tiempo estaba en Alicante con una chica argentina, una semana más tarde estaba en Baza con una española, y otra más tarde estaba en Adra con una colombiana y “así iba una, otra y otra”. Sin embargo, confiesa que “no creo que sea un cerdo”. Después, le enseña a Carlos Sobera que se le trae a su cita un ramo de flores porque le gusta ir “de flor en flor”.

Le gustaría una chica muy femenina y que sepa tratar a su pareja, que cuide el hemisferio “norte y el sur”, detalla. Su cita es Margarita, una soltera de 64 años, comercial jubilada y de Valencia. Se considera una persona educada y culta.

Margarita desvela sus sensaciones sobre Guillermo: "Físicamente no está mal, viste bien y es muy educado”

Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y Margarita ve en las flores un detalle precioso porque “es un hombre galán”. Al conocer donde vive Guillermo, explica al programa que necesita a alguien que viva cerca porque “la distancia hace el olvido”. Tras esto, Carlos Sobera interrumpe a la pareja para que se conozca desde la mesa y disfruten de una bonita velada en la que descubrirán si están hechos el uno para el otro.

Por otro lado, el soltero le explica que es un gran amante de la costa y que le gusta coger su coche para recorrer los pueblos de España porque así conoce también la historia de cada lugar. En este momento, Guillermo aprovecha para preguntarle que busca en una relación, a lo que ella tiene claro que espera que la correspondan y si sabe cocinar “mejor que mejor”. El de Almería le confiesa que es bastante cocinillas, le gusta nadar e ir al gimnasio porque forma parte de su vida. Esto le parece un punto a favor a la soltera: “Físicamente no está mal, viste bien y es muy educado”.

La pareja continúa la conversación y todo señala que son bastante compatibles hasta que el tema Ella le cuenta que va al gimnasio y a baile porque le gusta mucho. Sobre la música que usa para el baile es el latino, pero Guillermo se decanta por la de los años 80: “Nunca bailaría música latina, no me nace”. Margarita, al escuchar esto confiesa que no lleva a buen puerto el hecho de que cada uno vaya a un tipo de danza.