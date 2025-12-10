First Dates 10 DIC 2025 - 22:40h.

Un soltero de 'First Dates' sorprende al delatar los años que tenía en su última cita: "No me ha ido muy bien"

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Nadiia, de 47 años y estilista. La soltera es ucraniana y llegó a España en el año 2022 huyendo de la guerra en su país. Una dura historia que le relataba a Carlos Sobera nada más llegar: "Estaba en casa cuando Rusia bombardeó. Gracias a Dios estoy viva. Me evacué aquí con 50 euros en mi bolsillo. Perdí todo en Ucrania”.

La soltera no podía evitar emocionarse al hablar sobre sus hijas, en especial, sobre la que aún no ha podido evacuar: "Vive muy cerca de la frontera. No puede evacuar sin su marido y yo, como madre, estoy preocupada cada día por mi familia. Cada día hay que hablar con ella porque hay muchas bombas todos los días. Es horrible. Mucha gente en Europa se olvida que en Ucrania hay guerra", explicaba Nadiia.

Además, ante la curiosidad del presentador por saber cómo logró sobrevivir con tan solo 50 euros, la soltera respondía: "Sobreviví gracias a los voluntarios y a una familia con la que vivía en Barcelona. Claro que soy una luchadora pero hay que tener apoyo", sentenciaba. Ahora, viene al programa en busca de un hombre divertido y listo con el que iniciar un nuevo capítulo en su vida.

Nadiia comparte su historia con su cita, Moisés

La soltera cenará con Moisés, de 53 años y empresario. El soltero dice estar "persiguiendo una quimera" que volver a tener una familia en la que él y su pareja sean el núcleo. Al ver a Nadiia ha visto a una persona "elegante, que se cuida, que le gusta vestir bien y agradar”. Un buena primera impresión que la soltera compartía: "Me ha gustado es mi tipo físicamente".

Al poco de comenzar su cita, Nadiia compartía con Moisés su historia como refugiada ucraniana y este reaccionaba impresionado: "Es un volver a empezar, un reinventarse, un crecimiento personal muy bestia. Y eso dice mucho de las personas en si. Me parece una experiencia de vida importante", aseguraba el soltero.

A Nadiia como estilista no le ha terminado de convencer el look de su cita aunque se mostraba dispuesta a cambiárselo. Aunque, le ha encantado descubrir que Moisés es empresario, ya que así puede "gastar su dinero". Por su parte, el soltero ha sentido que su acompañante tenía un autoestima muy elevado. "No podría ser de otra manera con todo lo que ha vivido y ha hecho. Tiene un 'yo' muy pronunciado".

Las dudas de Moisés: "No he sentido que le guste sino que cubro su necesidad"

Antes de tomar la decisión final, Moisés a manifestado sus dudas respecto a la soltera y sus verdaderos sentimientos hacia él: "He sentido que, si yo quiero, tendría una relación con ella, pero no he sentido que le guste sino que cubro su necesidad". Una sensación que ha sido determinante a la hora de decidir si quería una segunda cita con Nadiia.

Después de que la soltera aceptase seguir conociéndole: "Sí, porque es mi tipo y me parece que tenemos muchas cosas en común", el soltero se negaba: "Me lo he pasado muy bien, pero creo que no tendría una segunda cita. Me ha dado la sensación de que no me elegías a mi, Moisés, sino que venías buscando una relación y has tenido la oportunidad de encontrarme a mi, pero no se hasta qué punto tiene que ver conmigo. Eres una mujer muy tenaz y te invito a que busques porque seguro que encuentras a alguien que te llene".