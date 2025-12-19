Horizonte Madrid, 19 DIC 2025 - 01:55h.

Iker Jiménez, como periodista, no entiende la actitud de Óscar Puente en sus redes sociales con los medios

Iker Jiménez, con el protocolo antiacoso del PSOE en la mano: “Muy bien no va”

Con el equipo de 'Horizonte' se encuentra Alejandro Entrambasaguas, el periodista que ha sacado a la luz las imágenes de la reunión en secreto de José Luis Rodríguez Zapatero con un empresario que demuestran la implicación del expresidente del Gobierno en el rescate de Plus Ultra.

La cita clandestina tuvo lugar en un paraje restringido gestionado por patrimonio nacional donde no había cobertura telefónica con el empresario Julio Martínez Martínez, persona tan clave en la trama que la policía nacional tardó únicamente 72 horas en detenerlo desde que se reunió con Zapatero.

"Cuando publicamos las imágenes dijo que había ido a correr... Una curiosa manera de correr, ir con una bolsa llena de documentos y una de las dos personas ir con zapatos", señala el periodista.

Además, desde su medio también desvelaron que se comunicaba con este empresario a través de un teléfono prepago desechable para evitar dejar rastro. Algo que no duda en comentar el presentador, sobre todo por la crítica que hizo Óscar Puente sobre el tema en sus redes sociales.

La opinión de Iker Jiménez sobre el tweet de Óscar Puente

En el tweet, Óscar Puente apunta: "La exclusiva de 'El Debacle' de hoy contra Zapatero, es una foto sacada de un anuncio de un Nokia de segunda mano. 'The Ojete' tiene cada día más competencia y cada vez más sofisticada".

A lo que Iker Jiménez opina: "Me asombra un poco. De verdad, lo digo como periodista de este sagrado oficio y me da igual el medio que sea. Yo no insultaría a un medio aunque esté en las antípodas de lo que yo pienso. La cabecera de un medio es sagrado". Y es que, tal y como señala el presentador, en la noticia aparece pone "teléfono similar", "como si coges una foto de Google para saber cómo era".

Algo con lo que está de acuerdo Alejandro Entrambasaguas pues tienen en su poder documentos gráficos: "Se ha tenido que agarrar a esta tontería que, encima, se especifica desde el primer momento para desacreditar la información cuando lo que debería de explicar es por qué José Luis Rodríguez Zapatero usa un terminal que usan los delincuentes para que no se le siga el rastro".