La valiente actuación de un perro evita el violento secuestro de su dueña por parte de cuatro encapuchados en la localidad valenciana de Polinya de Xuquer. La policía local ha detenido a los cuatro secuestradores, tres de ellos de nacionalidad española e investiga los motivos del suceso.

Un hombre cruza la esquina y otros tres le esperan, la situación es muy sospechosa. Se para delante de una puerta, llama y antes de que terminen de abrir, empuja a la mujer que hay dentro y se cuela en la vivienda. Los otros tres encapuchados se acercan a la puerta con la intención de llevarse a la joven a la fuerza, pero el primer hombre sale de la vivienda corriendo y con un perro enganchado en la pierna y la joven que iba a ser secuestrada corriendo detrás de él.

Los gritos de la mujer y el ladrido de los perros alertan a la policía local y a los vecinos, pero los secuestradores ya se han subido al coche y huyen de allí. Los cuatro secuestradores ya han sido detenidos y se estudian los motivos que pudo llegar al intento de secuestro.

Javier Martínez, periodista de Las Provincias, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarnos los detalles de la investigación. Asegura que la pareja tiene “un alto nivel de vida” sin tener “profesión o trabajo reconocido”. Al parecer, la víctima del secuestro era la pareja de la joven. Además, ha explicado que los perros eran de raza American Bully Pocket y el otro un bulldog francés.

Los secuestradores son tres jóvenes de unos 20 años de un pueblo cercano y el que entra en la vivienda es un hombre de unos 30 de origen ucraniano. La casa está prácticamente enfrente del departamento de la policía y se baraja la posibilidad de un ajuste de cuentas por temas de estupefacientes.