Han salido a la luz audios de más de 20 horas que muestran presunto acoso laboral, amenazas y control absoluto por parte del comisario Emilio de la Calle sobre una subordinada en India

El abogado de la denunciante al exDAO: "Vamos a presentar otra querella contra una persona que aisló a mi cliente"

Han salido a la luz los audios del horror de Emilio de la Calle, comisario investigado por presunto acoso a una subordinada en India. Las grabaciones, realizadas por ella, superan las 20 horas y muestran insultos, acoso laboral, lesiones, amenazas e incluso, presuntamente, acoso sexual, así como un control absoluto tanto en el trabajo como en su vida personal. Unas conversaciones que comenzaron a grabarse en octubre y que hoy salen a la luz en un nuevo caso de presunto acoso sexual.

Entre los audios se pueden escuchar amenazas como la siguiente: “No sabes con quién estás hablando. Igual que se me da bien cuidar… Habrás oído hablar de mí, ¿no? Te puedes cagar, puedes llorar todos los días”. También se oye: “¿Te doy una hostia? ¡Te dejo como un trozo de carne!”.

Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL: "Llegó a la embajada de la India, digamos, premiado, después de que JUPOL denunciara unas prácticas que realizaba en Barcelona"

‘En boca de todos’ ha hablado sobre estos audios con Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, que explica que el sindicato ya había denunciado otras prácticas de este comisario: “Estamos totalmente escandalizados y avergonzados. Llegó a la embajada de la India, digamos, premiado, después de que JUPOL denunciara unas prácticas que realizaba en Barcelona. Es algo muy habitual: cuando están puestos en duda, se les premia con una embajada”.

Además, el programa ha hablado con Irene Porta, periodista de ‘El País’, quien aporta más detalles sobre la denuncia: “Ella denunció un control total de su vida. En los audios se escucha cómo él le dice que tiene que contarle hasta el último detalle. La termina aislando socialmente: deja de quedar con gente y también hay grabaciones de él pasando por su casa”.