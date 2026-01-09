Horizonte Madrid, 09 ENE 2026 - 02:01h.

Carmen Porter no entiende el porqué del silencio de los medios ante la situación en Irán y Bashandeh denuncia los acontecimientos

Desde el inicio del primer programa del 2026, en 'Horizonte' retransmiten las imágenes de las protestas que se están produciendo en estos momentos en Irán. Para analizar los hechos, el programa tiene en su mesa al analista político de Oriente Medio Daniel Bashandeh quien, además de detallar los motivos, denuncia junto a Carmen Porter el silencio de los medios de comunicación ante este suceso.

La denuncia de la situación actual en Irán

Tal y como apunta Iker Jiménez, una revolución parecida se dio hace cuatro o cinco años. Y es que "esto va por fases", explica el analista pues actualmente "ha superado la fase del miedo de ir contra la ideología de la República Islámica y la gente ahora mismo está en una situación muy vulnerable económicamente". Según señala, "los precios están los aires" dado que "la moneda de Irán ya no vale nada".

Por lo tanto, lo que pretende la sociedad iraní es "acabar con la República Islámica de Irán porque han dicho basta". Los motivos que les han llevado a esto es que "la República Islámica no ha sido capaz de velar por el pueblo, ha gobernado para una minoría, ha utilizado el dolor de la población para quedarse en el poder". De hecho, "lo único que ahora mismo les permite estar un día más en el poder es el poder de las armas, el poder de la represión y, sobre todo, todo ese dinero que tienen", señala.

Es más, la situación es grave: "Está habiendo muertos". Y es que el colaborador recuerda que "manifestarse en Irán no es manifestarse en Europa". "Esta gente está dando mucho, está jugándose la vida y es importante que desde todos los medios se hagan eco de esta lucha por la libertad, algo que tenemos aquí garantizado y que allí no lo es", denuncia Bashandeh.

Un "silencio de los medios", tal y como lo define Carmen Porter, que ninguno de los dos comprende teniendo en cuenta que este suceso lleva ocurriendo varios días. "Para eso estamos aquí, para informar de lo que está ocurriendo. Estamos informando de lo que ocurre en Irán", insiste.

"Ha sufrido mucho el pueblo iraní. Hemos sufrido muchísimo acoso mediático, nos han intentado poner al pueblo iraní como un pueblo terrorista cuando no es un pueblo terrorista. Es un pueblo con honor, es un pueblo con dignidad. Y es un pueblo que tiene una historia. Aquí lo único que se está reivindicando son los derechos a desarrollar una política humana, abrirse a una democracia que luego no quita de que analicemos geopolíticamente lo que ocurre, pero eso no es el momento", añade. Por último, recuerda la difícil situación en la que se encuentran ya que les han cortado el internet, las llamadas y el agua, asegura.