Esta es la respuesta de un opositor venezolano exiliado en España a quienes se posicionan en contra de la detención de Maduro

Delcy Rodríguez se reunió con Donald Trump antes de detener a Nicolás Maduro, según David Alandate: "Te doy la fecha y el lugar"

En 'Horizonte' analizan en profundidad la noticia con la que abre el año 2026: la detención de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos en el país. Para ello, reciben a un opositor venezolano exiliado en España, quien da su opinión sobre el tema y responde a aquellos que se pronuncian en contra de las medidas tomadas por Donald Trump.

La respuesta de un venezolano exiliado

Tras explicar todo los derechos violados en Venezuela, Andrés Villavicencio recuerda a la audiencia que su Gobierno convertido en dictadura "robó depravadamente la voluntad de los venezolanos el 28 de julio". Y lo hace porque considera "muy importante aclarar" que "la soberanía de los venezolanos ya había sido asaltada".

Esta aclaración se debe a que el opositor asegura ver a mucha gente, "sobre todo de partidos de extrema izquierda como Podemos o Bildu diciendo que les interesa y que les preocupa la soberanía de Venezuela". "Pues esa preocupación, además de ser falsa, llega a 27 años tarde", responde tajante.

Poniendo de ejemplo la confesión del "dictador" Díaz-Canel, asegura: "Hace muchos años que el chavismo había entregado nuestra soberanía a intereses extranjeros y lo que ha comenzado es el desmontaje del sistema chavista, que es una mafia criminal que había secuestrado el poder".

Su opinión sobre las manifestaciones por el "secuestro" a Maduro

Carmen Porter le pide su opinión como venezolano que ha huido de su país sobre los españoles que acude a "esas manifestaciones en teoría espontáneas" con una bandera venezolana en las que "lo mismo te llevan una bufanda Palestina, que están diciendo que suelten a Maduro porque lo han secuestrado como venezolano".

Y es que, según Andrés Villavicencio, hacen una diferenciación y muestran toda su gratitud la inmensa mayoría de la sociedad española que entiende perfectamente lo que está pasando, que condena al régimen chavista y que nos ha abierto las puertas". No obstante, le "sorprende mucho" "este sector de la clase política que se dedica al blanqueamiento de una dictadura que nos hizo estar aquí".

"Son grupos políticos que se dedican a a jugar al rol de víctima con cosas como la apropiación cultural pero no ven apropiación cultural en agarrar la bandera de mi país, sin ser de mi país, y ondearla en defensa de un dictador que acaba de ser llevado ante la justicia. Eso sí que es apropiación cultural que no es un chiste y sí ofende", denuncia.

Y es que, en los últimos días "hemos visto cómo esta gente que va con el cuento de 'Welcome Refugees', cuando el extranjero es un venezolano que quiere libertad y que no calza con su agenda ideológica, inmediatamente estos partidos dejan brotar su xenofobia", añade. Algo que corrobora Iker Jiménez, quien asegura haber leído "llamando poco menos que chusma al pueblo venezolano".

Sin embargo, para el entrevistado los "peores" son la diputada del partido de Podemos, Martina Velarde, quien "dijo que éramos unos parásitos que nos concentramos en la Puerta del Sol", y el escritor Maestre pues "dijo que éramos unos gusanos".

"Yo me pregunto: ¿Acaso este tipo de expresiones se justifican contra mi comunidad migrante porque no somos de extrema izquierda, porque no les aplaudimos las gracias a ellos, porque no calzamos con su agenda ideológica? Pues no, nosotros vamos a denunciar esto y por supuesto que vamos a seguir condenándolos a ellos y retratando lo que representen", concluye reflexionando.