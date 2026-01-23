Horizonte Madrid, 23 ENE 2026 - 01:32h.

Nadie se atrevía a dar su testimonio públicamente, excepto Diana. Iker Jiménez le agradece su valentía en 'Horizonte'

Iker Jiménez saca la cara por los colaboradores de ‘Horizonte’ tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo: “Son valientes”

En 'Horizonte' reciben el testimonio de Diana, una tripulante de Renfe, que denuncia las vibraciones de los trenes, las cuales empeoraron considerablemente tras el Covid-19.

Según apunta, los trabajadores hacían partes de información de riesgos y se los enviaban a la empresa: "Los delegados de prevención lo comentábamos en los comités, enviábamos vídeos, fotos y, bueno, nuestra empresa se lo mandaba a Renfe y Renfe supongo que se lo enviaría a Adif, porque ellos se supone que tienen reuniones de coordinación empresarial, de prevención de riesgos laborales, de todos estos riesgos que afectan a las empresas que trabajamos para las matrices y lo trasladaban para que tomasen nota y le dieran solución".

Sin embargo, "para muchas cosas y algunas, de las más importantes como eran estas de las vibraciones, no lo veíamos", afirma la entrevistada refiriéndose a los nulos remedios aportados.

Y es que estas vibraciones resienten la salud de la tripulación pues, tanto en Renfe como en el resto de operadoras, se pasan la jornada en bipedestación prolongada: "Nos están sufriendo mucho nuestras rodillas, nuestras espaldas, todo. Y bueno, ya no hablo ni de la peligrosidad a la vista de lo que estamos viendo a nivel de incidencia".

La trabajadora se refería a los accidentes, tanto el ocurrido en Angrois en el año 2013 donde perdieron a sus compañeros David y Olga, como el recién sucedido en Adamuz, donde falleció Agustín: "A veces lo hablamos entre nosotros: Nos asusta, por desgracia, la normalidad que le hemos dado a esto. Somos una plantilla que tenemos la mayoría ya una media de edad de 45 o 50 años con una amplia trayectoria a bordo del tren y lo hablamos, que lo que estamos viendo ahora no lo hemos visto nunca antes y nos asusta y nos preocupa".

Momento que aprovecha Iker Jiménez quien, tras escuchar atentamente su testimonio, le agradece su valentía.

Las palabras de agradecimiento de Iker Jiménez a la entrevistada

El presentador le da las gracias a Diana especialmente por un motivo: "Desde dentro cuentas esto valientemente y digo valiente, y lo voy a decir claramente, porque no sabes lo que ha intentado este equipo para tener algunos testimonios de personas que de puertas hacia dentro comentaban cosas pero 'Por favor, no lo digáis'".

"Yo no entendía ese miedo, estamos en un país libre, no entendía ese miedo. Estamos haciéndolo para que se mejoren las circunstancias", añade Iker Jiménez. Tanto admira su valentía que le transmite su deseo de que su testimonio "sirva para algo y ojalá haya muchos más que digan simplemente lo que pasa y cuando se arregle, si se arregla, que se ha arreglado, por supuesto".

Y es que, ni si quiera los ninguno de los expertos de España en acero, en soldaduras, en roturas querían entrar en 'Horizonte': "No quería hablar nadie y nadie es nadie. Y acudiendo al miedo de que luego le quiten la contrata, le quiten no sé qué". Lo que le hace pensar a Iker Jiménez que "esto es un bucle que nunca va a acabar".

Por esta razón, el presentador le muestra su agradecimiento: "Hay que romper el miedo y tú lo has hecho esta noche y no es tan fácil. Te lo agradezco mucho, Diana".