Horizonte Madrid, 16 ENE 2026 - 03:05h.

Carmen Porter opina sobre el tensísimo cara a cara de Ketty Garat y Víctor Ábalos en 'El precio de...'

Víctor de Aldama revela un episodio jamás contado que demostraría la implicación de Víctor Ábalos en el caso Koldo: "¿Quién es el corrupto?"

En la nueva entrega de 'Horizonte', Iker Jiménez y Carmen Porter reciben en el plató a sus colaboradores, quienes estuvieron presentes en la entrevista al hijo de José Luis Ábalos la noche anterior en 'El precio de...'.

Tras comentar junto a Víctor de Aldama algunos aspectos tratados en dicho programa, la presentadora no puede contener su opinión sobre el tensísimo cara a cara que vivió Ketty Garat con el entrevistado: "Si no te lo digo, reviento".

Carmen Porter empatiza con Ketty Garat

La presentadora no tiene 'pelos en la lengua' para sincerarse con la colaboradora: "A mí me pareció fatal la forma en la que te trata este señor, fatal. Como mujer, yo me sentí agredida en la forma de tratar a una periodista que está haciendo su trabajo y te lo tenía que decir".

Iker Jiménez, desconcertado, pregunta qué fue lo que sucedió, a lo que Carmen Porter responde: "Le habla de muy mala manera y yo creo que ninguna persona que ha hecho su trabajo, por mucha información que haya sacado de su padre, se merece que hablen así a una profesional. Sea hombre o mujer, me da igual, pero en este caso es una mujer".

Momento en el que Ketty Garat da su punto de vista sobre cómo vivió ella este enfrentamiento: "Cuando vi el relato victimista del principio del programa y esta proyección de Ábalos como si fuera Santa Teresa de Calcuta, decidí cortar en el primer momento y decirle 'Yo no me lo trago' porque los que hemos estado sufriendo las consecuencias de publicar la verdad durante cuatros años, lo siento mucho. Por mi familia, por mí misma, por lo que he pasado, no te voy a consentir que mientas y que nos proyectes este Ábalos de mentira: es un corrupto y es un put*ro y siento que sea tu padre, pero esto es así".

Y es que, según apunta, los periodistas dejaron las cuestiones personales a un lado para ser profesionales y, trabajando por la verdad, hicieron preguntas que no obtuvieron respuestas: "Repetía lo mismo que había dicho Víctor de Aldama con dos diferencias, a mi juicio, muy importantes porque él tiraba la piedra y escondía la mano".