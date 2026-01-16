Horizonte Madrid, 16 ENE 2026 - 00:13h.

Tras las acusaciones de Víctor Ábalos, el empresario desvela un episodio que implicaría a Víctor Ábalos en el caso Koldo

Víctor de Aldama señala a Pedro Sánchez como la persona que dio la orden a José Luis Ábalos de rescatar Plus Ultra: "Se negó"

Un día más tarde de la entrevista de Víctor Ábalos en 'El precio de...' y su enfrentamiento al final del programa, Víctor de Aldama se sienta en 'Horizonte' para dar su versión de los hechos y revelar el episodio jamás contado que, tal y como adelantó, demostraría que el hijo del exministro de Transportes también cobraba mordidas del caso Koldo.

El episodio revelador de Víctor Ábalos

Al escuchar una parte de la entrevista de la noche anterior en la que Víctor Ábalos señaló a los empresarios como los verdaderos corruptores, Aldama apunta "el blanqueamiento nefasto de él y su padre" y procede a desvelar en el programa algo inédito: "Hay un episodio que yo no he contado nunca. Lo voy a contar ahora, lo quiero además explicar bien para que la gente lo entienda bien, de este señor".

Y es que, cuando comienza el caso Koldo y el entrevistado hace su declaración, confiesa que decidieron "dejar a una serie de personajes fuera" sobre todo por dos motivos: "el respeto familiar y porque yo creo que ya había suficiente contra las personas de las que se iba a hablar y de las que bueno, pues el caso está llevando".

"Uno de los personajes que decidimos dejar fuera es a este señor, cuando de este señor hay mucho que hablar. Lo dije ayer y se lo dejé muy claro a él y se reía y se jactaba de que él no está imputado y de que yo soy un corrupto", afirma.

Sin embargo, en esta entrevista decide contar una situación para que sea "la gente la que decida quién es el corrupto". En el momento en el que "se le está dando dinero mucho dinero en efectivo a su padre", a Víctor de Aldama se le hacen varias reuniones con él. "Yo no quería reunirme nunca con él porque, uno, nunca lo he visto, dos, las ideas que tenía son de bomberos y, tres, me propone con una consultora que tiene deportiva en Colombia que yo le haga transferencias como que él está observando jugadores para el Zamora y que de esa manera él me da el dinero en efectivo", puntualiza.

Con esto quiere decir que, cuando la propia defensa de Koldo ha preguntado de dónde ha sacado el dinero ilícito, ahora lo puede decir: "Del propio Víctor Ábalos que me lo ofrecía. Que yo le hiciera una transferencia desde cualquier empresa mía en concepto de consultora a su empresa de temas deportivos para jugadores y que él me lo daba en efectivo".

"¿Quién es el corrupto?", pregunta ahora el empresario, quien asegura en reiteradas ocasiones que le daba dinero en B. "¿Quién está ofreciendo la corrupción, yo a él o él a mí?", apunta.

Una operativa que Alejandro Entrambasaguas afirma que "coincide con las pesquisas que ha llevado a cabo la UCO", explicando en qué. "De ahí el nerviosismo que vimos anoche", añade. Sin embargo, hay una cosa que "mosquea" y "llama muchísimo la atención" al periodista: "¿Por qué el hijo de Ábalos no acude a la Fiscalía Anticorrupción para entregar toda la información que tiene sobre Zapatero?".

"Me parece increíble que sigan tirando pequeños dardos sin llegar a decir nada. Como director de un medio y dueño del medio, que en este caso es Eduardo, que estos señores hagan dos entrevistas, tanto Koldo como Ábalos, que digan una serie de cosas y que luego a las dos semanas se vaya a una entrevista a Televisión Española y digan todo lo contrario me parece bochornoso, primero por ellos y segundo por cómo dejan al medio que han apostado por ellos", opina Víctor de Aldama.