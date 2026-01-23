Horizonte Madrid, 23 ENE 2026 - 02:12h.

Al volver de la pausa en 'Horizonte', Iker Jiménez hace un inciso en este programa que gira en torno a los trágicos accidentes ferroviarios acontecidos en Adamuz y Rodalies y sobre los cuales ha pronunciado sus primeras palabras.

"¿Puedo contar algo o lo cuentas tú hasta donde puedas?", pregunta el presentador a Joan Guirado. Y es que, durante la publicidad, el periodista le ha enseñado una comunicación que le ha dejado "con cara de sorpresa".

Esta fue la respuesta a la advertencia sobre las vibraciones

El periodista Joan Guirado, sin revelar la fuente porque "eso es sagrado", revela esta información hasta donde puede: "Yo el 15 de marzo hablé con una persona que tiene cierto o mucho poder en la cuestión ferroviaria en este país y le dije que los trenes Iryo vibraban más de lo normal".

Un hecho del que se había percatado desde el mes de mayo del año pasado, razón por la cual asegura que pidió que no le cogieran billetes de tren de esta compañía puesto que él tiene que viajar cada semana de Madrid a Zaragoza: "Me mareaban y no podía trabajar".

Sin embargo, lo inesperado fue la respuesta de esta persona: "En España los trenes vibran más de lo normal". Un mensaje que, insiste, fue enviado el 15 de marzo.

Ante esta revelación, Iker Jiménez asegura que se ha quedado "con una cara de mucha sorpresa", tal y como lo ha percibido el colaborador. "Alguien muy potente", recalca el presentador.

"Pero esa persona tan importante que no podemos decir y que te dice que en España los trenes vibran demasiado, luego le vuelves a preguntar", añade Iker Jiménez. La respuesta no fue otra que "No deberían".