'Horizonte' ha abordado en su estreno como tira diaria uno de los temas de más actualidad que más sacude a la política y a la sociedad desde que ocurrió el pasado domingo 18 de enero de 2026: el descarrilamiento de Adamuz. Un descarrillamiento del cual todavía hay más preguntas que respuestas y que el programa de Cuatro está intentando aclarar en la medida de lo posible, analizando las causas y respondiendo a todas las incógnitas que hay entorno, sobre todo, al descarrilamiento del Iryo. Un tema que ha generado la opinión de, entre otros, Carmen Porter, mostrándose tajante al respecto.

Pero si hay algo que va a arrojar luz a todo este tema son las dos cámaras que hay situadas en el apeadero de Adamuz (Córdoba), las únicas de la zona y las cuales la Guardia Civil ha solicitado a Adif, para ver si dichas imágenes arrojan, como hemos dicho antes, un poco de luz a esta tragedia.

"Hay unas cámaras de televisión en el equipo técnico que existen y que son para vigilar el perímetro del edificio técnico, pero tuvimos cuidado de poner una cámaras para cada lado de la vía para que se pudiera desde el puesto de mando tener información de lo que ocurrió en la vía", ha señalado Antonio Martín Carrillo, exdirectivo de Adif.

"Nadie ha comentado nada sobre esas cámaras y, sobre todo, lo más importante es que formen parte del grupo de pruebas forenses y no desaparezcan ni se diga que se han borrado", ha añadido el exdirectivo de Adif.

Las palabras de Carmen Porter en 'Horizonte'

Tras las palabras del este lunes colaborador en la mesa de 'Horizonte' en su flamante estreno diario, Carmen Porter no ha dudado en opinar al respecto, señalando lo siguiente: "Primero hay que saber si funcionan, porque visto lo visto... aquí no funciona nada. Entonces, ya veremos si funcionan", ha señalado, en cuanto a esas cámaras que el exdirectivo de Adif acababa de mencionar en el plató de 'Horizonte'.

Carmen Porter: "Hay miedo"

Más adelante, Carmen Porter ha apuntado que, a pesar de que el tren es un medio "muy seguro, la gente tiene miedo": "Mi hermano, que viajaba el viernes pasado en el AVE hacia Alicante, en su vagón iban dos personas, porque hay miedo. Ya, viendo estas cosas, dices: 'Me la voy a jugar'".