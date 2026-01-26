Pedro Jiménez 26 ENE 2026 - 23:26h.

El trabajador de Adif ha preferido ocultar su identidad: "Es peligrosísimo, porque aquí el tren pasa a 300 kilómetros por hora"

Carmen Porter ironiza en 'Horizonte' sobre las cámaras del descarrilamiento de Adamuz: "Visto lo visto... aquí no funciona nada"

'Horizonte' ha desvelado en su gran estreno diario en Cuatro el tremendo testimonio de un trabajador de Adif, experto en mantenimiento de vías del AVE en activo, que ha mandado al programa de Cuatro en exclusiva acompañado de unas imágenes. Sus palabras han causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

El trabajador de Adif comienza informando que trabaja en la alta velocidad, concretamente en una de las bases de España, dedicándose al mantenimiento de todas las partes móviles de los desvíos de alta velocidad.

"Me llamaron porque un maquinista llamó a un tren y pasó por allí y nos dio un golpe muy grande. Me dijeron que me pasara por allí, que un maquinista había anunciado que había un bache de la h*****. Fui para allá y me encontré esto. Resulta que la base, la placa de la vía, se ha partido por debajo. La vía está desnivelada, estando una de las placas más alta que la otra".

"Esto es una barbaridad"

Las palabras del trabajador de Adif no se acaban ahí: "Como vale mucho dinero cambiarlo, ¿sabes lo que están haciendo? Nos mandan todas las semanas hacer una foto a ver si sigue igual. Esto es una barbaridad. Es peligrosísimo, porque aquí el tren pasa a 300 kilómetros por hora".

Además, en el documento que aporta el trabajador de Adif se ve una imagen ampliada de una fisura con unas señales: AVG: "Es lo que sobrepasa la tolerancia. Hay fisuras de este tamaño". Y concluye de la siguiente manera: "En mi línea se han cambiado solo dos carriles. El resto están sin cambiar y en observación".

Un superviviente del Alvia relata todo lo ocurrido en 'Horizonte'

Durante el estreno de la tira diaria de 'Horizonte', dos supervivientes del Alvia han relatado en el programa de Cuatro cómo vivieron todo tras el descarrilamiento y han desvelado si han recibido algún tipo de ayuda y de qué manera. "A nosotros nadie nos ha pedido perdón ni se han puesto en contacto con nosotros. Tenemos un grupo de Whatssap que estamos hasta un total de 100 personas afectadas... no sabemos nada", ha dicho uno de ellos.