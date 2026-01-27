Pedro Jiménez 27 ENE 2026 - 00:11h.

Además, ha actualizado sobre lo que ocurrirá con el funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz

Dos supervivientes del Alvia han estado en el estreno diario de 'Horizonte' este lunes y han relatado cómo ocurrió todo, además de dar más detalles sobre cómo fueron esos angustiosos momentos tras el descarrilamiento, lo que significó una cuenta atrás para muchos (en total, hubo unos 45 fallecidos).

Santiago Roseno, uno de ellos, ha señalado que descendió del vagón tres del Alvia entorno a las 21:20 horas: "Ahí yo ya veía luces a lo lejos, una luz de la Guardia Civil donde estaba el Iryo". Posteriormente, veinte minutos más tarde, se fue al vagón dos: "Ahí había siete u ocho personas y no había ni Guardia Civil ni sanitarios".

"Las primeras personas de Fuerzas de Seguridad del Estado llegaron en torno a las 21.55 al vagón uno", cuenta Santiago Roseno, lo que se traduce en una hora y diez más tarde desde que ocurrió todo. El superviviente del Alvia asegura que no sabía la gravedad del asunto hasta que comenzó escuchar gritos en el vagón uno y dos: "No podías hacer nada, solo decirles 'ya vienen', pero no venían...".

"Nadie nos ha pedido perdón ni se han puesto en contacto con nosotros"

Posteriormente, Mario Samper, otro pasajero del Alvia siniestrado en Adamuz, ha confesado algo: "Hace unos meses, el ministro pidió perdón en un periódico a un famoso jugador de baloncesto porque un Alvia había llegado tarde. A nosotros nadie nos ha pedido perdón ni se han puesto en contacto con nosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos hasta un total de 100 personas afectadas... y no sabemos nada".

No obstante, Santiago Roseno ha aclarado que, aunque desde el Gobierno no están recibiendo ayuda, sí están recibiendo ayuda y tienen contacto pleno y directo con la Plataforma de Víctimas Tren Santiago.

Precisamente en dicha asociación se había hablado, como bien ha informado Carmen Porter, de un funeral que iba a haber hace unos días, pero las víctimas no quieren que se celebre ese funeral. "Ahora mismo, lo que estamos tratando es de ayudarnos unos a otros. No he visto ningún mensaje de ninguno de los familiares. Es algo secundario... no he visto nada", ha indicado Mario Samper, perteneciente a dicha asociación.

"He preguntado en el grupo si a alguien le han avisado del funeral y solo una persona me ha contestado que sí", ha informado el otro superviviente del Alvia, Santiago Roseno. Y es que, como bien se ha dicho en plató, debido al rechazo de las víctimas de Huelva, el homenaje laico que el Gobierno tenía preparado se ha visto obligado a suspenderse.