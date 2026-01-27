Pedro Jiménez 27 ENE 2026 - 22:22h.

El presentador de Cuatro ha agradecido además los buenos datos de audiencia que cosechó el estreno diario de 'Horizonte' este lunes

Iker Jiménez comienza el primer programa de 'Horizonte' diario recordando sus inicios en la radio y advierte: "Van a pasar muchas cosas"

Compartir







'Horizonte' sigue su camino en su segundo día como programa diario y el presentador del programa de Cuatro, Iker Jiménez, ha comenzado con una referencia que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que este lunes expertos en materia abordaron, junto al presentador y Carmen Porter, uno de los temas que más acaparan la actualidad mediática desde hace semanas: el accidente ferroviario en Adamuz.

Es por ello que Iker Jiménez no ha querido dejar pasar la oportunidad y, tras la cabecera clásica de 'Horizonte', ha dado las "buenas noches, amigos" y ha señalado lo siguiente: "A veces, la realidad y la ficción se funden de una forma un poco extraña. Verán...", el presentador ha mostrado a cámara un libro de Alberto Vázquez-Figueroa, llamado 'Vivos y muertos': "Maestro, de periodistas y escritores".

Tas esta breve introducción, Iker Jiménez ha señalado la fecha en la que se publicó dicho libro y, posteriormente, ha procedido a leer la contraportada: "Aquiles Troyano es un ingeniero de caminos que ocupa un puesto de responsabilidad en la Administración del Estado y que se ve envuelto en una investigación para denunciar un caso de corrupción dentro de su propio ministerio, como consecuencia del cual se producen hundimientos y accidentes en la construcción del tren de alta velocidad".

¿Fusión entre la realidad y la ficción?

"Estas cosas pasan, claro, con un maestro como Figueroa...", ha reaccionado Iker Jiménez tras leer el pequeño fragmento del libro anteriormente. "Cualquier parecido con la realidad...", ha diho Iker Jiménez, secundado por Carmen Porter, quien ha señalado que el escritor se ha adalentado a "más de una cosa" que ha ocurrido en la actualidad.