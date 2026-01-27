Pedro Jiménez 27 ENE 2026 - 23:20h.

Instantes antes, la copresentadora de Cuatro había roto a llorar al escuchar un desgarrador testimonio: "¿Dónde se va todo ese dinero?"

La referencia de Iker Jiménez en 'Horizonte' nada más comenzar el programa con zasca incluido: "Cualquier parecido con la realidad... estas cosas pasan"

Compartir







El testimonio de Agustín, el camarero del Alvia que se salvó del accidente de Angrois en 2013 y que falleció trágicamente en Adamuz el pasado domingo, ha dejado a todo el plató de 'Horizonte' enmudecido, con algunas como Carmen Porter rompiendo a llorar. Pues bien, posteriormente, esta misma se ha mostrado contundente en sus palabras y ha señalado, indignada, que la gente "esta perdiendo el miedo a hablar".

"Hay mucha gente que está hasta las narices de lo que se está viviendo en este país y que está perdiendo el miedo a hablar. El miedo a contar muchas situaciones, y no solo en este accidente, lo que está pasando. El miedo a decir, lo que vivían, los chiringuitos que había y quién se lo llevaba todo... y luego no había dinero para otras cosas", ha señalado la copresentadora.

Además, Carmen Porter ha apuntado que para "las pulseras de las mujeres tampoco había dinero y luego estaban todas... los maltratadores las acosaban y luego, no hay para las vías". En resumen, Carmen Porter lanza una pregunta: "¿Dónde se va el dinero que pagamos? Porque pagamos muchísimos impuestos. ¿Dónde se va todo ese dinero? La gente te lo pregunta por la calle. ¿Se lo llevan todo ellos? La gente ya no cree".

Las lágrimas de Carmen Porter en 'Horizonte'

Carmen Porter ha roto a llorar este martes en 'Horizonte' ante el durísimo testimonio de la madre de Agustín, el camarero del Alvia que se salvó del accidente de Angrois en 2013 y que falleció trágicamente en Adamuz el pasado domingo. La presentadora se ha llenado de dolor cuando la familiar del tripulante relataba que su muerte había sido "la crónica de una muerte anunciada", acabando como pocas veces la hemos visto.

Y es que el testimonio de la madre de Agustín ha sido desgarrador: "¿Para qué quiero yo una indemnización, si a mi hijo no lo puedo sacar no lo puedo tener? ¿Para qué quiero la indemnización?", ha señalado." ¿Por qué no se la han gastado en arreglar las vias de tren?", ha proseguido.

Su hermana, también en conexión con el programa de Cuatro pero sin desvelar su rostro, ha informado de que no iban a compartir espacio con las autoridades en el funeral de Estado. "Han matado a mi hermano", ha lanzado en directo.