Nacho Abad entrevista en 'En boca de todos' al cuñado de Agustín, fallecido en la tragedia de Adamuz

Nacho Abad se pronuncia sobre el 'caos ferroviario' en Cataluña: "A los que tienen aviones oficiales no les afecta esto"

Compartir







Nacho Abad ha entrevistado en ‘En boca de todos’ al cuñado de Agustín, un camarero de 39 años que perdió la vida en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz. Él era uno de los trabajadores que viajaba en el Alvia y su familia exige justicia.

Hay que decir que el fallecido ya tuvo un vínculo con el accidente ferroviario que ocurrió en Angrois en 2013. Aquel año, Agustín pudo salvar su vida, gracias a que le cambió el turno a un compañero, pero ahora, trece años después, no ha podido evitar tener un trágico final.

PUEDE INTERESARTE Estas son las primeras teorías de lo que pudo pasar en el accidente de Adamuz

El fallecido se había incorporado de una larga baja laboral y viajaba en el vagón 3 del Alvia cuando, de repente, decidió ir al baño. Fue justo en ese instante cuando tuvo lugar el accidente que lleva días ocupando todos los titulares y del que no pudo salvarse.

Javier, cuñado del tripulante, ha explicado en ‘En boca de todos’ que quiere que se “haga justicia” por su cuñado y el resto de las víctimas: “Quiero que se sepa en qué estado trabajaban. Él iba con miedo a trabajar, sobre todo, después de la pandemia. Decía que era imposible servir un café porque los trenes vibraban”, decía.

En su entrevista en ‘En boca de todos’, el familiar de la víctima ha hablado de la falta de inversión en este tipo de infraestructuras: “Hay más trenes y menos mantenimiento, blanco y en botella. No se han hecho las cosas bien hechas (..) Soy consciente de que nadie va a asumir responsabilidades”, apuntaba.

Sobre si cree que debe gestionar la tragedia Óscar Puente, ministro de Transportes, asegura: “Es muy relativo. ¿Él sabe algo de trenes, de infraestructuras, de mantenimientos? Hay que tener en cuenta a los maquinistas. Que pregunten a la gente que de verdad saber de esto que son los que saben tomar decisiones”.