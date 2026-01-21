¿Cómo es posible que el control de mando de Atocha no detectase el descarrilamiento del tren Alvia?

Los expertos ven inexplicable que el centro de control de mando de Atocha no detectase el descarrilamiento del Alvia

Hemos tenido acceso a los audios de las cajas negras del tren Iryo tras el descarrilamiento, adelantados ayer por el diario.es. Una conversación entre el maquinista y el operador del centro de control de Atocha. El maquinista cree que ha sufrido un enganchón de un pantógrafo, el brazo extensible del tren que recibe la alta tensión de la catenaria, a la altura de Adamuz.

Esta llamada evidencia que ni el maquinista ni el centro de control eran conscientes de la gravedad del accidente. Tampoco de que había un segundo tren implicado, el Alvia.

A las 19:49:35 el maquinista del Iryo número 6189 llama a Atocha y comunica que se trata de un descarrilamiento, con invasión de gálibo de la vía contigua. El conductor alude a un pequeño incendio e informa que hay heridos en el tren. Reclama la presencia urgente de bomberos y sanitarios. Sigue sin mencionar en modo alguno al Alvia.

"No hay ningún tren llegando", le dicen desde el Control, cuando el Alvia ya se había estrellado y descarrillado. Para el ministro de transportes, Óscar Puente, estos audios no tienen más que un valor ilustrativo sobre lo que sabía el conductor del Iryo. En una entrevista en La Mirada Crítica ha intentado aclarar algunos novedades publicados importantes de la investigación. "El maquinista avisa de que ha sufrido un enganchón, lo que él cree que ha sucedido. Para que se entienda, las cinco primeras unidades del Iryio están intactas sobre las vías, no se han caído ni las bandejas. Dice que "no hay ningún tren llegando, claro, porque el Alvia ya había pasado".

A las 19:48:39, el centro de control de Atocha llama al tren Alvia 2384, que ha salido de Madrid y se dirige a Huelva. El cantón indica que acaba de sobrepasar la estación técnica de Adamuz. La llamada no obtiene respuesta. A las 19:48:51 se produce un segundo intento de contacto con el maquinista del tren. También sin respuesta. Los maquinistas están comunicados con Atocha con dos sistemas, uno de radiotelefonía (una especie de teléfono fijo en los trenes) y un teléfono móvil. Ninguno de los dos funciona. El maquinista del Alvia murió en el accidente.

A las 19:49:33, tras no dar con el maquinista, Atocha llama a la interventora del tren 2384, el Alvia. “La interventora informa de que presenta un golpe en la cabeza y manifiesta que va a intentar localizar al maquinista del tren”, según un audio publicado este miércoles por El País.

Los expertos ven inexplicable que el centro de control de mando de Atocha no detectase el descarrilamiento del Alvia

¿Es posible que el control de mando de Atocha no detectase el descarrilamiento del tren Alvia? En el programa En Boca de Todos, han mostrado su extrañeza con la respuesta del centro de control y nos han explicado cómo funciona el seguimiento de los trenes. Antonio Martín Carrillo, experto en tráfico ferroviario, explica cómo se hace ese seguimiento. "Vemos un puntito en rojo y un numerito en rojo que es el número de tren. Y eso se va moviendo.Y cuando un tren se para, lo único que uno ve es que el puntito rojo no se mueve". Entonces, la pregunta es clara: ¿Qué pasa con el Alvia, ha desaparecido de la pantalla tras el choque? "Cuando un tren descarrilla completamente deja de haber ocupación de vía, que llamamos. El tren cortorcircuita los dos carriles. Si el tren está en el campo, desaparece el puntito".

Salvador García Ayollón, ingeniero de Caminos explica que "no y si desaparece un tren saltan todas las alarmas. Lo que es muy extraño y confuso y da incertidumbre, es que el centro de control no se entere. El sistema de Andalucía tiene un sistema LZB que está muy automatizado, que tiene una capacidad de geoposicionamiento en tiempo real. Es un hilo que va sobre la vía que tiene una corriente eléctrica. Si se corta un trozo de carril porque hay una discontinuidad en la corriente, eso le salta al sistema en el centro de control".

Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos, señala que es raro que no se den cuenta de que desaparezca del plano de control un tren que ha pasado hace segundos, medio minuto. ¿Dónde está? Si no está puedes pensar lo peor. Yo creo que el de control se teme lo peor en ese momento, se asusta, porque se da cuenta de que no se ha dado cuenta de que ha perdido al Alvia".