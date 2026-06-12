José Luis Ábalos tuvo hasta tres reuniones con Leire Díez tras ser imputado en el caso Koldo

Víctor Ábalos, sobre las agendas de Leire Díez: “Se ha demostrado que se quería controlar su línea de defensa, mi padre es víctima de la cloaca”

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A pocos días de conocerse la sentencia en el ‘Caso Koldo’, Víctor Ábalos, hijo del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado en ‘En boca de todos’ cuántas y en qué consistieron las reuniones de Leire Díez con su padre tras ser imputado y que aparecen reflejadas en las agendas de la imputada por las supuestas cloacas del PSOE.

Víctor Ábalos ha explicado que la actitud de Leire Díez iba más en la línea de consejera que le pedía al exministro que se estuviera calladito: “Iba más en la línea de: “José Luis, no te interesa salir tanto en los medios”, y que la de su padre era la de saber por qué el PSOE le estaba tratando de esa manera: “Mi padre era más de preguntar los motivos”.

Entre las ofertas que asegura que Leire Díez le hizo a José Luis Ábalos estaría la de frenar la actuación de sus compañeros: “Ofrece que sus excompañeros no salgan contra él diciendo “putero”, no hacer una campaña como la que se hizo… Se compromete a que le dejen en paz, que no ahoguen, que no se sumen a una campaña que ya estaba… Mi padre que se le estaba intentado controlar y ya está…”.

Algo que según el exministro debería ser lo que hubiera pasado de forma natural: “Mi padre dice que es lo normal que tiene que pasar, no tiene que salir nadie a decir nada…”. Entrando en más detalle en cada una de las tres reuniones que mantuvieron, Víctor Ábalos ha explicado que: “La primera fue un poco poner las cosas encima de la mesa” que las otras dos: “Fueron más sobre la investigación… Mi padre ha mantenido que esto es una campaña de venganza por parte del PP por lo del hermano de Ayuso. A partir de ahí, supuestamente Leire le da informaciones a mi padre… Le confirmó informaciones que él tenía ya, como el cese del coronel Alcazar en el ministerio… Distintas venganzas personales que había contra él”.

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Al parecer, José Luis Ábalos no llegó a ningún entendimiento con Díez porque no sintió que fuera una persona fuerte: “A una guerra no se va con una pistola de agua y si no sabes torear para qué te metes… Él entendió que no le interesaba vincularse a eso porque no le traía ningún beneficio…”.

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