El nombre de José Luis Ábalos aparece en multitud de páginas de las agendas de Leire Díez

Ana Vázquez explica por qué cree que aparece en las agendas de Leire Díez: "Me estaban haciendo seguimientos"

Compartir







Víctor Ábalos, hijo del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ una vez más como sucedió el ‘Delsy Game’ y ha comentado la aparición del nombre de su padre en numerosas páginas de las agendas de Leire Díez, algo que justifica como una persecución hacía el exministro.

En páginas y páginas en las que se menciona a Ábalos, Leire Díez tenía totalmente controlados todos los movimientos de José Luis Ábalos desde que fue imputado. Una aparición recurrente, que según su hijo demuestran que contra su padre se realizó una auténtica persecución: “Se ha demostrado que se quería controlar su línea de defensa, mi padre es víctima de la cloaca…”.

Víctor Ábalos asegura que el exministro de Fomento no tiene nada que ver con el caso de Leire Díez: “En las cloacas no tiene nada que ver mi padre ni en Plus Ultra y lo dicen los propios protagonistas… Le piden 24 años por pensar con la entrepierna… La vida de mi padre está en juego…”.

Nacho Abad ha sentido que Víctor Ábalos insinuaba que los hombres heterosexuales solo pensaban con la entrepierna y él, lo ha matizado: “Toda la ciudadanía, meto a mujeres, hombres, meto a todo el mundo, somos humanos”. Paco Álvarez le ha dado la razón con un: “A tu padre se le echa del PSOE por putero y no puede entrar en el PP porque no sabe robar”.

“Mi padre es de lo pocos que entró con un patrimonio y salió con menos… Mi padre iba para Europa. No se le echa por putero…”, ha asegurado el hijo de José Luis Ábalos. Respecto a su posible conversación con Nacho Abad, Ábalos no lo ve factible: “Está complicado, muy difícil, casi imposible… Vamos a esperar a que mi padre tenga una sentencia”. Es posible que el próximo día 15 de junio haya sentencia para el ‘Caso Koldo’.

Susana Díaz no puede confirmar que Leire Díez le llevara las redes sociales a Pedro Sánchez: “Es posible”

Susana Díez, senadora del PSOE, ha conectado con Nacho Abad para comentar las supuestas conversaciones de Leire Díez con Cristina Narbona, presidenta del PSOE y ha asegurado que no puede negar ni asegurar que Díez le llevara las redes sociales a Pedro Sánchez en las elecciones del 2017: “Es posible, yo no lo sé, solo sé que era una persona muy activa en las redes y nos ponía a caldo… Hice una amnesia voluntaria, pero hubo tuits durísimos…”.

Alfonso Serrano, sobre Leire Díez y las cloacas del PSOE: “Yo aparezco en las libretas”

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ para tratar el tema de las ‘cloacas del PSOE’ y ha dejado claro que él no había hablado con Leire Díez pero que sí aparece en sus agendas: “Entiendo que estaba como una amenaza”. Han intentado demostrar que Díez no era “Un pequeño Nicolás” y era una persona son funciones y responsabilidad.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ