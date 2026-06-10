Miguel Salazar Madrid, 10 JUN 2026 - 02:19h.

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En las agendas que la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha intervenido a Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE, aparecen referencias a la diputada popular Ana Vázquez.

Podría parecer que su nombre se muestra en el encargo de una misión. 'Pedro Agudo pasa información a Ana Vázquez', podemos leer en una de esas agendas intervenidas.

La diputada y colaboradora ha explicado de dónde cree que vienen las referencias a su persona en los documentos. "Me estaban haciendo seguimientos. Soy víctima de esta individua que además no conozco de nada", comienza diciendo en 'Código 10'.

Ana Vázquez cree que influye su "repercusión mediática" en las referencias a su persona en las libretas

"Creo que es por la repercusión mediática que puedo tener al participar en programas", continúa Vázquez, que detalla que se le relaciona con un "comisario".

La diputada del Partido Popular expresa que cree que existe una motivación clara por parte del presunto entramado tras salir a la luz las alusiones a ella en los documentos intervenidos a la exmilitante socialista.

"Al día escucho a 20 personas diferentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de funcionarios de prisiones. Todas están en el Congreso. Creo que iban a algo más, a atacarme y desprestigiarme de alguna manera", asegura.