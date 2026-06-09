Miguel Salazar Madrid, 09 JUN 2026 - 23:41h.

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El juez Pedraz ha citado a Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, a declarar como testigo del 'caso Leire' el próximo 10 de julio. El magistrado de la Audiencia Nacional expone en un auto que Leire Díez, la presunta fontanera de la formación, le contó a Narbona que quería "reconducir" los ataques al presidente del Gobierno tras la carta a la ciudadanía que lanzó en abril de 2024 después de la imputación a Begoña Gómez.

En una conversación entre ambas a la que hemos tenido acceso en 'Código 10', se reflejaría cierta complicidad entre ambas al avisarle Leire Díez a la presidenta del PSOE de su estancia en Madrid y su deseo de verla. 'Cristina, estoy en Madrid, pero con la idea de ir el jueves a Cantabria. ¿Te viene bien que nos veamos a finales de semana?', le lanza a Narbona.

El pasado 27 de julio de 2021 es cuando tiene lugar ese intercambio de mensajes. En ella, Cristina Narbona le responde que también quiere verla. Le llega a proponer un encuentro. 'Vente a comer el viernes con nosotros a la Magdalena, ok?', le traslada.