Un juez venezolano insiste en que "Iglesias y Monedero recibieron dinero" del chavismo para Podemos y Pablo Fernández estalla: "Es un bulo"
El secretario de Organización del partido le pide al juez Miguel Ángel Martín "que rectifique" su teoría sobre la financiación de Podemos
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'Código 10', en Mediaset Infinity
Miguel Ángel Martín, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, sigue insistiendo en algo que ya compartió ante el Senado de España en 2018: que Unidas Podemos se financió con dinero del chavismo.
El juez ha entrado en 'Código 10' para hablar sobre los vínculos de José Luis Rodríguez Zapatero con su país. Martín asegura que el expresidente del gobierno español "articula intereses políticos y diplomáticos" en favor del régimen heredero de Hugo Chávez.
La teoría del juez venezolano
Pablo Fernández, secretario de Organización de Unidas Podemos, ha intevenido durante la conexión. "Es usted a la credibilidad lo que Gandhi al belicismo", le dice. El tertuliano le echa en cara que "nunca probó" su teoría sobre la financiación de la formación morada. Y le ha pedido "que rectifique los bulos y las mentiras", algo que el juez venezolano ha rechazado hacer en el programa de Cuatro.
"Vi contratos con el Tribunal Supremo de Venezuela. Monedero e iglesias crearon un dinero a través de una estructura en las Granadinas", insiste. Fernández estallaba asegurando que esas informaciones forman parte de "un bulo acreditado".
"¿Sigue manteniendo esa falsedad?", le lanzaba. "Iglesias y Monedero recibieron dinero para la creación de Podemos y existen pruebas de eso", le repetía el juez.