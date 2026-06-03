Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2026 - 01:01h.

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La imagen de un violinista tocando 'My heart will go on', la canción de la película 'Titanic', en Ferraz mientras la Unión Central Operativa de la Guardia Civil registraba la sede del PSOE, recreaba una escena que parece salida de una serie de ficción en un momento crítico para el partido.

Ese músico era Simón Rondón, un ingeniero de minas venezolano. Este individuo ha compartido información clave sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en plena imputación por el 'caso Plus Ultra' en base al testimonio de compañeros que trabajaban para una mina de oro.

Según Rondán, la obtención de la mina formó parte de "un mecanismo de Chávez"

Al parecer, según explica, el exlíder socialista era "beneficiario" de la explotación que generaba "16 millones de dólares". "Yo tengo entendido la producción lleva al menos unos 100 kilos de oro", expresa en 'Código 10'.

Simón Rondón detalla que "todo el mundo sabe" en su entorno que Zapatero obtuvo la mina que formó parte "de un mecanismo de Hugo Chávez". "Comenzó a regalar las riquezas de Venezuela a varios líderes a cambio de apoyo, pero casualmente todos eran de izquierdas", relata el violinista.

En esa explotación, siempre citando la misma fuente, trabajaban "cientos de personas". "Parte de ese dinero de la produccion se le paga al personal, y las ganancias netas luego pasan al beneficiario", manifiesta Rondón.