Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2026 - 23:52h.

Compartir







El juez Calama ha aceptado aplazar la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional tras haberlo solicitado su abogado. En vez del 2 de junio, serán los días 17 y 18 de junio cuando el expresidente pueda defenderse en sede judicial de todas las acusaciones por las que está siendo investigado.

"Mismo riesgo de fuga" que José Luis Ábalos

Luis María Pardo es el presidente de Iusticia Europa, una organización que ejercerá la acusación popular en la causa. "Vamos a solicitar la prisión provisional porque consideramos que existe un elevado riesgo de fuga del expresidente del Gobierno", expresa en 'Código 10'.

El abogado cree así que Zapatero "tiene el mismo riesgo de fuga" que José Luis Ábalos, que se encuentra en la cárcel de Soto del Real junto a Koldo García, su exasesor. Además, su petición viene motivada por las "relaciones internacionales" del expresidente con países como Venezuela o China.

"Pesa mucho esa red de influencia que le hace partícipe hasta en 125 ocasiones de que es la cabeza de esa trama que se benefició de los rescates de Plus Ultra", apostilla en el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman.